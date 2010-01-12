Експерт: світові фондові ринки очікують звітів «блакитних фішок»

На цьому тижні світові фондові ринки чекають ряд ключових звітів «блакитних фішок» у банківському та промисловому секторах, які повинні вплинути на рух індексів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, на світових ринках у понеділок, 11 січня, торги проходили спокійно на тлі відсутності істотних факторів руху. Ні в США, ні в Європі не було важливих макро- або корпоративних даних, зазначив стратег. Однак із Китаю прийшла новина про зростання обсягу експорту в грудні на 18%, після зниження, яке тривало 13 місяців поспіль, нагадав К.ЛИТВИН. На цьому тлі виросли котирування промислового сектора, що дало підтримку фондового ринку в цілому, підкреслив він.

Як повідомив стратег, за підсумками вчорашніх торгів індекс DJIA виріс на 0,4% до 10664 пунктів, індекс S & P 500 підріс на 0,1% до 1147 пунктів. Ключові європейські індекси закрилися без змін: DAX на рівні 6040 пунктів, DJ Stoxx 600 на рівні 259 пунктів, додав він.

К.ЛИТВИН також зазначив, що в понеділок на російським фондовому ринку спостерігалося бурхливе зростання на тлі подорожчання промислових металів і зростання цін на нафту з початку року: всі «блакитні фішки» закрилися зростанням котирувань. Індекс РТС учора піднявся на 7,5% до 1553 пунктів, індекс ММВБ додав 5,5%, закрившись на рівні 1444 пунктів, повідомив стратег.