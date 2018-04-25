На фондовому ринку почалося запізніле ралі

Український фондовий ринок почав новий рік тривалим бурхливим зростанням. З одного боку, це пояснюється рядом зовнішніх новин, з іншої – покупкою Росією «Індустріального союзу Донбасу». Остання новина, хай і неоднозначна, викликала інтерес покупців цінних паперів до металургійних підприємств – базового сектора вітчизняного фондового ринку. Крім того, ринок, мабуть, вирішив відіграти падіння останніх місяців 2009 року.

Минулий тиждень на українських біржах у зв`язку зі святами проходив в «урізаному» режимі. Ринок працював всього два дні. Проте, навіть в святкові дні українські акції викликали інтерес інвесторів на іноземних біржах. Зокрема, за інформацією старшого аналітика компанії Phoenix Capital Андрія Нестерука, 4 січня папери девелопера нерухомості "XXI вік" привернули увагу учасників ринку після того, як торгівля ними була відновлена на Лондонській біржі. Цього дня дана акція зросла на 23,3%, при цьому на біржі було продано 3% акцій компанії. Тоді ж різко зросли і акції Regal Petroleum (+7,5%) завдяки підвищенню ціни на нафту. Ferrexpo (+2,4%) при цьому практично повернувся до максимумів минулого року. Виробник цукру Astarta (+5,0%) також опинився серед лідерів зростання 4 січня, проте, об`єми торгів цим папером були незначними. Продовжував спостерігатися значний інтерес покупців і до MCB Agricole (без змін), проте через широкий спред того дня по даному паперу не було здійснено жодної операції.

Наступного дня, 5 січня, українські акції на іноземних біржах продовжили зростання через подорожчання сировинних товарів і виходу позитивної статистики по виробничому індексу в США. Цього ж дня пройшли торги і на вітчизняних біржах, за результатами яких котирування українських емітентів показали значний підйом. Індекс ПФТС 5 грудня підвищився на 2,17% – до 585,36 пункту. У свою чергу, індекс Української біржі того дня виріс на 2,78% – до 1495,93 пункту. Проте, об`єм торгів на обох майданчиках був невисоким.

За словами А.Нестерука, 5 січня найпопулярнішими на торгах були папери Алчевського меткомбінату (+7,23%), «Азовсталі» (+2,67%) і Єнакіївського метзаводу (+2,97%). Зростання акцій Алчевського металургійного комбінату викликане чутками про те, що його материнську компанію «Індустріальний союз Донбасу» купив російський «Зовнішекономбанк».

«Чутки» підтвердилися, і новина про продаж контрольного пакету акцій ІСД стала основним двигуном українського ринку цінних паперів впродовж останнього тижня. На тлі цієї події зростання фондового ринку продовжується і в даний час.

6 січня українські індекси продовжили значний підйом. Так, індекс ПФТС за підсумками підвищився на 1,61% до 594,80 пункту. Індекс Української біржі також зріс - на 2,25% до 1529,58 пункту. При цьому об`єм торгів на обох майданчиках як і раніше залишався низьким.

Після двох днів торгів, перших в новому році, на українському ринку знову прийшли святкові дні - Різдвяні вихідні продовжилися до кінця минулого тижня. Торги поновилися на початку нинішнього тижня. При цьому позитивні настрої на ринку тільки посилилися, а цінні папери продовжили дорожчати, що дало експертам підстави говорити про початок ралі, якого ми так і не дочекалися в кінці минулого року.

А.Нестерук вважає, що у понеділок, 11 січня, на українському фондовому ринку почалося ралі. Причиною для зростання фондових ринків як в Україні, так і у всьому світі став вихід позитивних статистичних даних щодо зовнішньої торгівлі в Китаї. Об`єм експорту китайських товарів в грудні зріс на 17,7%, внаслідок чого ця країна, залишивши позаду Німеччину, стала найбільшим експортером в світі, підкреслив аналітик. А.Нестерук упевнений, що дана новина є свідченням відновлення темпів зростання світової економіки.

Під час свят в Україні міжнародні фондові біржі продовжували повноцінно працювати і демонструвати відчутне зростання.

Аналітик інвестиційної групи «АРТ-Капітал» Станіслав Зеленецький відзначає: «Поки ми відпочивали, американський індекс S&P 500 зумів продемонструвати триденне зростання, дійшовши практично до відмітки 1145, що, звичайно ж, є позитивним сигналом для українських індексів.

Зростанню світових майданчиків сприяв вихід ряду досить важливої та суперечливої статистики. За словами С.Зеленецького, макростатистика зі США на минулому тижні виявилася різноспрямованою. Дані по ринку нерухомості в листопаді розчарували, гуртові запаси за цей же період виросли на 1,5%, хоча очікувалося скорочення на 0,3%, запаси нафти в останній тиждень 2009 року зросли на 1.329 млн. барелів (прогноз +0,2 млн.). Підтримку ж ринкам подала статистика щодо виробничих замовлень в листопаді (+1,1%), кількості створених робочих місць і рівня безробіття, який в грудні не змінився (10%).

Аналітик також нагадав, що ціни на нафту 6-8 січня зуміли видертися на нові вершини, проте, нафта схоже також наблизилася до локального максимуму. Помірно позитивною новиною для України є те, що «Нафтогаз» вчасно розрахувався за російський газ за грудень.

Додамо, що інформація про відсутність в України боргу за газ все ж таки не зробила істотного впливу на котирування вітчизняних акцій, оскільки даний сценарій був очікуваним в світлі відсутності проблем з оплатою «блакитного палива» протягом вже тривалого періоду. Тим паче, що Юлія Тимошенко як кандидат у Президенти не могла допустити чергових газових неладів практично напередодні виборів.

Незважаючи на бурхливе зростання світових і українських індексів, варто відзначити, що ралі все ж таки – явище тимчасове. Для довгострокового зростання необхідні фундамент міцніший, побудований на стійкіших, ніж в даний час, економічних чинниках. Так, 11 січня світові біржі зменшили запал і продемонстрували менш значний, ніж в попередні дні, під`їм.

Як повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, за підсумками торгів понеділка індекс DJIA виріс на 0,4% до 10664 пунктів, індекс S&P 500 підріс на 0,1% до 1147 пунктів. При цьому ключові європейські індекси закрилися без змін: DAX на рівні 6040 пунктів, DJ Stoxx 600 на рівні 259 пунктів, додав він.

Начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав Стельмах вважає, що «фондові ринки продовжують товкти воду в ступі, а тяга до ризику серед інвесторів поступово повертається».

Мабуть, про довгострокову преспективу ринків акцій говорити дійсно передчасно. Короткострокова ж перспектива і, зокрема, ймовірність продовження ралі залежатимуть від статистики, що очікується в найближчий день.

В.Стельмах назвав ключові події поточного тижня, яким варто приділити увагу. Так, 12 січня очікується вихід даних щодо дефіциту торгового балансу по США за листопад. 14 січня Центробанк Об`єднаної Європи повинен прийняти рішення по процентних ставках і динаміка роздрібних продажів по США за грудень. Крім того, 15 січня повинна бути оприлюднена найважливіша статистика щодо споживчої інфляції в США за грудень минулого року.

К.Литвин також підкреслює, що на цьому тижні світові фондові ринки чекають ряд ключових звітів «блакитних фішок» в банківському і промисловому секторах, які повинні зробити вплив на рух індексів.

Поки можна констатувати, що ралі на українському ринку цінних паперів ми начебто дочекалися. Але що далі?

С.Зеленецький вважає, що спираючись на технічний аналіз, можна сказати, що індекс S&P 500, схоже, підходить до зони перекупленості. Крім того, на шляху у S&P 500 психологічна відмітка 1150 пунктів.

А.Нестерук поліляє таку точку зору. Аналітик чекає подальшого зростання українського фондового ринку. Проте, вже до кінця поточного тижня він прогнозує припинення ралі на західних ринках і як наслідок – зниження темпів зростання вітчизняних індексів.

Кон`юнктура на світових ринках в даний час вельми суперечлива. Подальші перспективи туманні. Залишається чекати відновлення світової економіки після кризи, а також результатів президентських виборів в Україні і, як наслідок, стійкої економічної політики і продовження реформ. Сподіватимемося.

Володимир Оранський (УНІАН)