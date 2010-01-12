Експерт: звітність світових корпорацій знову розчаровує

Звіт про прибуток Alcoa розчарував інвесторів і негативно позначився 12 січня на американських і європейських майданчиках, що, у свою чергу, тиснуло на український фондовий ринок.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, українські індекси сьогодні впали на тлі негативної динаміки світових фондових ринків після виходу квартального звіту найбільшого в США виробника алюмінію Alcoa Inc. Однак торговельна активність протягом дня перебувала на високому рівні, підкреслив він.

К.ЛИТВИН зазначив, що серед блакитних фішок лідером торгів знову стали акції Алчевського меткомбінату, що подорожчали ще на 2,9% за підсумками дня. Аутсайдерами ж виявилися акції «Райффайзен Банку Аваль» і «Укрсоцбанку», що втратили відповідно 1,7% і 2%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 січня, знизився на 0,11% - до 611,27 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 76 млн. 95 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,79% - до 1577,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 29 млн. 429,5 тис. грн.