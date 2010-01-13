Експерт: падіння українських акцій почалося після зниження в Європі

Падіння цін на українські акції вчора почалося після того, як європейські майданчики відкрилися в «мінусі».

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, у вівторок, 12 січня, активність торгів залишилася високою - загальний обсяг склав 44 млн. грн. Аналітик підкреслив, що знову великий попит був на папери Алчевського меткомбінату (+2,41%), які продовжують зростати після виходу новини про продаж ІСД. Крім цього, нагадав А.НЕСТЕРУК, власник компанії «Азовмаш» Олександр САВЧУК заявив, що відновлення українського вагонобудування відбувається рекордними темпами. Ця новина стала причиною зростання акцій Стаханівського вагонобудівного заводу (+1,22%), повідомив аналітик.

Як зазначив А.НЕСТЕРУК, папери ММК ім. Ілліча (+10,37%) учора виросли на тлі високого попиту на акції українських металургійних підприємств. При цьому більшість блакитних фішок торгувалися в "мінусі", повідомив аналітик. Лідерами падіння стали папери «Західенерго» (-3,46%) і «Укрсоцбанку» (-2,00%), додав він.

За інформацією аналітика, ціни на українські акції на закордонних біржах учора практично не змінилися. Він зазначив, що тільки папери Astarta (+4,1%) торгувалися в «плюсі», у той час як найбільше впали ціни на акції JKX (-2,5%).

А.НЕСТЕРУК повідомив, що активність торгів на українському ринку єврооблігацій у вівторок була високою. За його словами, росли суверенні облігації, особливо короткострокові. Також значна кількість угод укладалася за паперами банківського сектору, де росли облігації «Укрексімбанку», «Альфа банку Україна», «Приватбанку» і «Vab банку», зазначив аналітик. У корпоративному секторі був попит на папери «Нафтогазу» і МХП, однак ціни до закриття не змінилися, додав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 січня, знизився на 0,11% - до 611,27 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 76 млн. 95 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,79% - до 1577,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 29 млн. 429,5 тис. грн.