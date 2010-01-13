Експерт прогнозує зростання купівлі єврооблігацій VAB Банку

Найближчим часом можна очікувати зростання купівлі єврооблігацій «VAB Банку».

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Він вважає новину про збільшення частки TBIF у капіталі «VAB Банку» позитивною для останнього. Поточна вартість єврооблігацій «VAB Банку» складає 68%-70% від номіналу, повідомив аналітик. У той же час, він бачить високий рівень невизначеності щодо погашення цих паперів, яке має відбутися 14 червня 2010 року.

Аналітик вважає ймовірність реструктуризації єврооблігацій «VAB Банку» високою і прогнозує, що це обмежить зростання їх вартості. Поточний рівень вартості єврооблігацій «VAB Банку» близький до котирувань вже реструктуризованих облігацій банків «Фінанси і Кредит» і ПУМБ, що демонструє впевненість ринку в реструктуризації паперів «VAB Банку», підкреслив С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, нідерландська TBIF Financial Services збільшила частку в "ВіЕйБі Банку" ( «VAB Банк», Київ) з 48,91% до 63,01%. Надалі компанія планує сконцентрувати 98% акцій «ВіЕйБі Банку».