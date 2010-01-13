Українські індекси виросли на позитиві європейських ринків

Українські фондові індекси в середу, 13 січня, додали 0,1%-0,8% завдяки позитивній внутрішньоденній динаміці на європейських ринках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що індекс Української біржі в середу, 13 січня, збільшився на 0,86% - до 1590 пунктів, у той час як індекс ПФТС додав усього 0,1% і виріс до 611 пунктів.

За словами стратега, український ринок цінних паперів сьогодні відкрився падінням на 1%, проте зумів відіграти втрати і закритися в плюсі завдяки позитиву на європейських біржах.

Як повідомив К.ЛИТВИН, обсяги торгів 13 січня перебували на високих рівнях, склавши 35 млн. грн. на УБ. Лідером торгів стали папери банку «Форум», які злетіли на 7% - до 6,85 грн. за акцію, зазначив стратег.