Експерт: іноземні біржі допомогли вирости українському ринку

Зростання іноземних фондових майданчиків у середу, а також упевнене зростання на відкритті в четвер російських бірж, забезпечили сьогодні позитивний фон для підйому українського ринку акцій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Phoenix Capital Олександр МАКАРОВ.

За його словами, українські фондові індекси в четвер відкрилися зростанням на 1,5-2%. «Заряду оптимізму вистачило на перші дві години торгів, після чого ринок стабілізувався на досягнутому рівні», - повідомив аналітик.

Як зазначив О.МАКАРОВ, після ралі по акціях Алчевського меткомбінату в попередні дні сьогодні в лідерах росту виявилися малоліквідні активи ІСД. На мінімальній кількості угод Алчевський коксохім виріс на 16,7%, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського - на 16,3%, повідомив аналітик. Більший приріст на єдиній операції показав Центральний ГЗК - 22,8%, додав він.

На думку аналітика, «серед ліквідних паперів активний попит був у металургії та машинобудуванні, завдяки позитивним новинам за останні пару днів». Озвучені плани металургів зі збільшення виробництва прокату в 2010 році на 30% і заява «Азовмаша» про високий рівень попиту на вагони після аналогічних новин від інших вагонобудівників сприяли інтересу до цих секторів, підкреслив він.

О.МАКАРОВ повідомив, що Стаханівський вагонобудівний завод сьогодні додав 9% на 159 угоди на Українській біржі, Крюківський вагонобудівний - 6% при 31 операції. Лідерами за обсягами торгів був Єнакіївський метзавод (+5,43%) із 5,6 млн. грн. обсягу, «Азовсталь» (+6,7%) при 5 млн. грн., Алчевський меткомбінат (2,1%) при торгах на 4,5 млн. грн. і Ясинівський коксохім (+8,3%) із 4,1 млн. грн., зазначив аналітик.