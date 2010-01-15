Металургія стала локомотивом зростання українських індексів

Металургійний сектор учора став локомотивом зростання українських фондових індексів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що в четвер, 14 січня, компанія «Ріо Тінто» заявила про високий рівень попиту на руду й мідь з боку Китаю. Це викликало хвилю попиту на цінні папери промислового сектору, зокрема і в Україні, підкреслив стратег.

За словами К.ЛИТВИНА, металургійні акції вчора виросли досить значно: «Азовсталь» - на 6,7%, Єнакіївський меткомбінат - на 5,4%. Алчевський меткомбінат після новорічного ралі виріс скромніше - на 2,1%, повідомив стратег. Обсяги торгів на українських біржах у четвер перебували на дуже високому рівні, додав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 14 січня, підвищився на 1,68% - до 622,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 116 млн. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,39% - до 1628,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 48 млн. 555 тис. грн.