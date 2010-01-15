Фондовий ринок Польщі в п'ятницю продовжив падіння
13:00, 15 січня 2010Фондовий ринок
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Котирування на рівні 2,446.90 п.
Головний індекс Варшавської фондової біржі WIG20 на відкритті торгів у п`ятницю продовжив падіння після 0,25% мінусового закриття у четвер.
Як передає кореспондент УНІАН, котирування проходили на рівні 2,446.90 пункту.
Як повідомляв УНІАН, WIG20 закінчив середу зростанням на 0,38% після зниження на 1% у вівторок і зростання на 1,36% у понеділок.
Довідка УНІАН. 2010 рік WIG20 починав на рівні 2,388,72 пункту і в поточному році досяг максимального значення 6 січня – 2,472.83 пункту.
Минулого року WIG20 зріс на 33% – до 2,388.72 пункту. Максимального значення в 2009 році індекс досяг на початку грудня – 2,448 тис. пунктів.
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