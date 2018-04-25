Перегрів чи волатильність. Що стане поштовхом для нової хвилі кризи...

Світ потихеньку заспокоюється – справи покращуються, криза відступає. З кожним днем стає більше позитивних новин про стан економік провідних і не дуже країн. Та все ж ряд експертів ніяк не можуть вгамуватися зі своїми невтішними прогнозами. Основними ризиками вони називають «нафтових спекулянтів» Нью-Йоркської товарної біржі, від дій яких залежить ціна не тільки «чорного золота», але й газу, а також небажання Китаю розібратися з своєю валютою і ситуацію в Росії, де стан фондового ринку, м`яко кажучи, не відповідає реаліям економіки. До речі, фондовий ринок експерти виводять у фаворити другої хвилі нещасливої кризи, мовляв, заграється своїми фішками. Треба визнати, що напруженість щодо цього питання не йде з авансцени в багатьох регіонах світу. Криза поки не закінчилася, подолання її наслідків – достатньо тривалий період, оскільки зроблено значно менше, ніж має відбутися. Існує ймовірність перегріву економік на фоні тривалого застою, а це загрожує новим сплеском інфляції та випливаючими з цього наслідками. Якщо навіть виключити перегрів, то можливо уповільнене відновлення. Це означає, що кредитування прискорюватиметься черепашачим темпом, а без його зростання можна надовго забути про притік інвестицій, а без них економіка не має шансів на зростання.

Міжнародні експерти пророкують

Не дуже заспокійливий прогноз озвучує і голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан. Він вважає, що рівень безробіття до середини 2010 року досягне найвищого показника, "фінансова криза потягнула за собою не тільки економічну, але й соціальну кризи". Він виходить з того, що долар США в осяжній перспективі залишатиметься основною резервною валютою світу. "На мій погляд, американська валюта буде ще довгий час залишатися головною, незважаючи на виклики, які виникають перед нею", - відзначив Д.Стросс-Кан. Правда, на його думку, "подвійного спаду" під час нинішньої глобальної фінансово-економічної кризи не відбудеться.

Багато в чому з ним згодні аналітики Morgan Stanley, які прогнозують, що відновлення світової економіки в 2010 році буде стрибкоподібним, складним і тривалим на тлі недостатку кредиту і високого рівня безробіття в країнах з розвиненою економікою.

Світове зростання ВВП в 2010 році, йдеться в новому прогнозі банку, складе 4%, хоча раніше очікувалося зростання у розмірі 3,7%. При цьому, за словами економіста Morgan Stanley Джоакима Фелса, "зростання ВВП країн G10 насилу складе 2%". Зростання виробництва на ринках, що розвиваються, складе 6,5%».

Аналітик вважає, що на фоні урядових заходів, спрямованих на швидке відновлення економіки, компанії збільшуватимуть витрати і виробництво продукції. Водночас, виробники продовжать звільняти підлеглих, і, таким чином, рівень безробіття в Євросоюзі і США може досягти 10%.

На думку економістів, безробіття в країнах з розвиненою економікою може залишатися високим протягом наступних декількох років.

Фінансові труднощі Греції у зв`язку із значно збільшеним державним боргом країни, на думку аналітиків банку, можуть стати загальною тенденцією для країн з розвиненою економічною системою.

"Ринки, ймовірно, "все більше турбуватимуться через фінансову стійкість у довгостроковій перспективі", - говорить Фелс, пояснюючи, що "наступна криза може стати кризою довіри" - перш за все через сумніви щодо здатності урядів і центробанків впоратися із заборгованістю державного сектора, що зростає, не створюючи при цьому інфляції". Але, незважаючи на це, суверенні дефолти в розвинених країнах "украй малоймовірні", йдеться в прогнозі Morgan Stanley.

Економісти вважають, що в "малоймовірному випадку, якщо уряди не зможуть погасити заборгованості шляхом випуску нових облігацій, підвищення податків або продажу активів", вони зможуть почати друкувати гроші, що може призвести до зростання інфляції.

За прогнозом Morgan Stanley, світова інфляція в 2010 році підвищиться на 3%, а в 2011 році - на 3,3%. За підсумками поточного року цей показник складе 1,9%, мовиться в повідомленні.

Також банк прогнозує, що Федеральна резервна система (ФРС) США, Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Центробанк КНР можуть почати підвищення облікових ставок з третього кварталу 2010 року.

"Проте, ми підкреслюємо, що офіційні ставки, ймовірно, залишаться на рівні нижче середнього в 2010 році, як, можливо, і в 2011 році", - йдеться в документі Morgan Stanley.

Не меншу тривогу викликає стан справ у Китаї. Минулого року країна змістила США з позиції світового лідера за експортом. Тільки за 11 місяців експорт КНР склав 1,07 трильйона доларів. В цілому, під час кризи економіка Китаю безперервно росла. Ось звідси і виходить загроза «азіатської» кризи, плюс політика щодо юаня, туди ж і демпінг в торговій сфері. Варто відзначити, що, на думку Д.Стросс-Кана, Китаю варто допустити деяке підвищення обмінного курсу своєї валюти. І відмітьте, не тільки голова МВФ такої думки.

Нафта, газ і Росія

Якщо згадати про нафту, то ціна на неї зростає, це, ніби, свідчить про підйом економіки, але до цієї ціни прив`язаний газ. Його імпорт ніколи не був дешевим, а під тиском кризи, яка поки і не думає йти назад, «блакитне» паливо може знищити всі надії на краще.

Щодо Росії, то з`явилися дуже цікаві заяви. Як вважає президент "Альфа-банку" Петр Авен, в Росії, можливо, надувається новий фінансовий міхур. Він пояснює це тим, що при зниженні ВВП фондові індекси зросли у декілька разів.

"Це небезпечна ситуація. Ринок повинен відображати ситуацію в економіці, - застеріг П.Авен. - Криза - це розрив між реальністю та уявленням про неї. За його словами, незважаючи на позитивні очікування росіян, далеко не всі труднощі подолані.

І трохи про Україну

А зараз поговоримо про Україну, скоріше, про наших політиків, які навперебій в умовах президентської кампанії розповідають, що буде з нами далі.

Наприклад, кандидат Сергій Тігіпко обіцяє в прискореному темпі заспокоїти кризу і повернути все у своє русло - «я упевнений, щоб змінити економічну ситуацію в Україні, потрібні не роки, а місяці».

А Юлія Тимошенко стверджує, що ніякої другої хвилі кризи не буде, економіка відновлюється, причому ЇЇ темпами. І взагалі, через 5 місяців ми будемо в ЄС. Останній, правда, ще не знає про плани прем`єра, адже, на відміну від Юлії Володимирівни, говорить тільки про процес наближення. Здається, все вийде за прикладом Туреччини. У цієї країни «близькість» обчислюється десятиліттями.

Віктор Янукович обіцяє «золоті гори» ветеранам і пенсіонерам. А кризу він подолає, за його словами, швидше за всіх претендентів на президентське крісло.

Арсеній Яценюк готовий все міняти, причому кардинально. І тоді криза відступить сама собою. А як це здійснити він знає напевно.

Правда, Анатолій Гриценко говорить про те, що криза не закінчилася, а в принципі тільки почався. А довела Україну до цього не чиста на руку і непрофесійна влада. Але він з нею справиться.

Перераховувати можна довго, адже кандидатів на пост голови держави 18. І у кожного своє бачення майбутнього України. Відмітьте, нашого майбутнього. Незрозуміло тільки одне, як розграбовану і доведену «до ручки» за 18 років країну, та ще потім добиту кризою, можна швидко не те що «почистити від бруду», а підняти до цивілізованого рівня?.. Щодо експертів, то їхні прогнози економічного стану безпосередньо пов`язані знову-таки з політикою. Вони скоріше нагадують ромашку – любить, не любить. Як відомо, риба гниє з голови. Тому поживемо і побачимо, чи повезе нам з верхньою частиною тулуба, але, і від нижньої дещо залежить.

Олена Бистрицька (УНІАН)