Експерт: на вітчизняних біржах з'явилися крупні інвестори

Сьогодні український фондовий ринок торгувався в «плюсі» услід за світовими майданчиками.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її словами, «позитивна тенденція на українському ринку акцій сьогодні була підігріта оптимістичним новинним фоном з світових бірж, а також приходом декількох крупних інвесторів на вітчизняні майданчики».

Як зазначила трейдер, за підсумками сьогоднішньої торгової сесії індекс Української біржі збільшився на 0,16% - до 1631,42 пункту, а індекс ПФТС піднявся на 0,46%. І.Барабанова повідомила, що обсяг торгів на УБ продовжує збільшуватися, і сьогодні він склав 29 млн. грн. За її інформацією, зростання спостерігалося у найбільш ліквідних паперах гірничо-металургійного і машинобудівного секторів. Найбільша кількість операцій була проведена з паперами «Азовсталі» (+2,01%) і Єнакіївського метзаводу (+2,80%), зазначила трейдер. На новинах про підписання контракту на постачання двигунів до Індії акції «Мотор Січі» також підросли - на 0,84%, додала вона.

За словами І.БАРАБАНОВОЇ, «на світових майданчиках до акцій українських компаній сьогодні також був чималий інтерес». На хороших обсягах підросли папери Kernel (+2,04%), Astarta (+1,15%), повідомила трейдер. Вона зазначила, що акції MCB Agricole виросли на рекордні 34,69% на невеликому об`ємі торгів. Також додали у вартості папери TMM Real Estate (+6,82%), сказала трейдер. За її словами, до акцій «Миронівського хлібопродукту» знову повертається інтерес покупців, і сьогодні ціна доходила до 11,5 долара за акцію, але до кінця дня закрилася без змін до попереднього дня, на 11 доларах. Падіння у п`ятницю зафіксували лише папери нафтового сектору Cadogan Petroleum і Regal Petroleum, ціни на них знизилися на падінні вартості нафти, зазначила І.БАРАБАНОВА.