Іноземні інвестори купують українські єврооблігації

Ринок українських єврооблігацій зростав протягом усієї сесії в п`ятницю, 15 січня, на купывлях з боку іноземних інвесторів.

Про це говориться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, у зв`язку з тим, що українські папери все ще залишаються недооціненими, у п`ятницю була помітна висока активність із боку покупців. Суверенні облігації відновилися після недавньої корекції, додавши близько половини пункту протягом торгової сесії. «Нафтогаз» зріс майже на цілий пункт. Покупці також цікавилися паперами банківського сектору, особливо облігаціями «Приватбанку», «Укрексімбанку» і «Альфа банку Україна». Попитом також користувалися муніципальні папери Києва.

В огляді також зазначається, що українські фондові індекси 15 січня закрилися практично без змін. Індекс УБ виріс на 0,16%, а ПФТС - на 0,46%. Обсяги торгів були середніми і в цілому склали 45 млн. грн. Інвестори продовжували цікавитися фундаментально сильними паперами металургійного та машинобудівного секторів. Кращі результати продемонстрували «Азовсталь» (+2,01%), Єнакіївський метзавод (+2,80%) і Стаханівський вагонобудівний завод (+5,95%). З іншого боку, банк «Форум» (-1,60%) і «Райффайзен банк Аваль» (-1,33%) знизилися в ціні більше за інших.

Аналітики повідомляють, що українські папери на закордонних ринках у п`ятницю демонстрували змішану динаміку. Активно торгувалися акції девелоперів. Великий попит був на папери TMM (+6,7%) і DUPD (+4,0%), акції XXIC (-1,9%) продовжували падати.