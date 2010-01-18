Експерт: ринок акцій відреагує на вибори після другого туру

Реакція фондового ринку на політичні події проявиться за підсумками оголошення остаточних результатів другого туру виборів.

Такий прогноз озвучила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, сьогодні особливих коливань на українському ринку акцій у зв`язку з проведенням Президентських виборів не відбувалося. По закінченню торгової сесії ринок закрився в невеликому плюсі, повідомила трейдер. Вона зазначила, що індекс УБ підвищився на 1,52%, індекс ПФТС також піднявся - на 1,49%.

Як повідомила І.Барабанова, «сьогодні папери індексного кошика УБ показували різноспрямовану динаміку: ціну акцій більшою мірою визначали торги на світових біржах, а також фундаментальні показників паперів, ніж події навколо виборів». Обсяг торгів після закінчення сесії склав 34 млн. грн., зазначила вона.

За інформацією трейдера, лідером зростання стали папери «Укрнафти», які підросли на 7,82% на новинах про підвищення цін на нафту. Таке підвищення викликано новими правилами проведення аукціонів, які передбачають прив`язку ціни на нафту, видобуту українськими компаніями, включаючи «Укрнафту», до ціни російського імпорту, вважає І.Барабанова. Вона прогнозує, що наслідки даної новини для компанії будуть позитивними і посприяють зміцненню її акцій.

І.Барабанова повідомила, що на закордонних біржах інтерес до українських паперів був досить низький. Із КДД, МХП не відбулося ні однієї угоди, на незначних обсягах виросли акції ТММ (+2,1%), зазначила трейдер. За її словами, негативну динаміку зафіксували акції XXIC LN (-1.89%) - інтерес до цієї папері згас, акції Regal Petroleum зменшилися на 3,8%, Cadogan Petroleum - на 1,49%.