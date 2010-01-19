Аукціон із розміщення ОВДП надає цікаві можливості інвесторам

Сьогоднішній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) надає ряд цікавих можливостей для інвесторів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його словами, Мінфін сьогодні пропонує полярні випуски, розташовані на кінцях кривої пропозиції державного боргу. При цьому, вважає аналітик, привабливими будуть як тримісячні, так і трирічні ОВДП.

С.Фурса прогнозує, що прибутковість коротких паперів буде перебувати в діапазоні 21% -22%, що значно перевищує ставки депозитів у НБУ (9,5% на 1 місяць). Прибутковість трирічних паперів аналітик очікує в діапазоні 25%-26%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у вівторок, 19 січня, проводить розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До розміщення запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010, 5 жовтня 2010 та 31 жовтня 2012 року. Номінал облігацій - 1 тис. грн.