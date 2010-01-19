Експерт: глобальні ринки чекають квартальних звітів

Глобальні ринки зараз перебувають в очікуванні квартальних звітів від Citi, IBM і Bank of America, що повинні вийти сьогодні та завтра.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що в понеділок, 18 січня, біржі в США були закриті на честь дня пам`яті Мартіна Лютера Кінга. Ніяких макро- або корпоративних даних у цей день не виходило, сказав стратег.

За словами К.ЛИТВИНА, на російських біржах учора спостерігалося зростання через подорожчання цін на нафту і невеликий підйом на європейських майданчиках. Індекс ММВБ виріс на 1,8% до 1479 пунктів, а індекс РТС піднявся на 1,4% до 1581 пунктів, повідомив стратег. Він додав, що лідерами зростання стали акції «Транснєфті» (8%), «Сєвєрсталі» (+6,6%) та МТС (+5,2%).

Як повідомив К.ЛИТВИН, індекс DJ Stoxx 600 у понеділок піднявся на 0,7% до 258 пунктів. Він також зазначив, що нафта в електронних торгах подорожчала до 78,25 долара за барель. Товарні ринки в США вчора також не працювали, тому на NYMEX торгів на було, підкреслив стратег.