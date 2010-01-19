Закінчення першого туру виборів допомогло продовженню ралі

Закінчення першого туру президентських виборів учора сприяло продовженню ралі на українському фондовому ринку.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, активність торгів на обох основних вітчизняних біржах у понеділок, 18 січня, була досить високою, при загальному обороті в 51 млн. грн. Найбільше виросли акції «Укрнафти» (+7,82%). На думку аналітика, причиною такого результату стало збільшення аукціонної ціни на нафту компанії на 42%.

Як зазначив А.НЕСТЕРУК, учора інвестори також продовжували цікавитися паперами металургійних підприємств: «Азовсталі» (+2,31%) і Єнакіївського метзаводу (+0,99%). З іншого боку, додав він, почалася фіксація прибутку по Стахановському вагонобудівному заводу (-2,90%), Алчевському меткомбінату (-0,68%) і Ясинівського коксохіму (-0,25%).

За інформацією А.НЕСТЕРУКА, вчора активно торгувалися українські папери і на іноземних біржах, продемонструвавши високу волатильність. Він повідомив, що Regal (-7,5%) упав найбільше на тлі низьких цін на нафту. Продовжилося ралі по акціях девелопера TMM (+10,9%), що почалося 8 січня, зазначив аналітик. Також великим попитом користувалися папери MHPC (+4,1%).

Аналітик повідомив, що у зв`язку з вихідним днем у США активність на українському ринку єврооблігацій у понеділок була незначною. За його інформацією, покупці цікавилися облігаціями банківського сектору, зокрема, «Альфа-Банку Україна» і «Приватбанку», однак ціни залишилися на колишньому рівні. Без зміни цін протягом дня торгувалися українські суверенні облігації, зазначив А.НЕСТЕРУК.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 січня, підвищився на 1,49% - до 634,40 пункту. Загальний обсяг торгів склав 35 млн. 511 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,52% - до 1656,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 36 млн. 716 тис. грн.