На фондовому ринку намітилися позитивні тенденції

Минулий тиждень став першим повноцінним торговим тижнем на українському фондовому ринку в новому році. Новорічні свята минули, почалися трудові будні, які відрізняються сьогодні великою кількістю економічних і політичних новин. Тиждень був позначений підвищеним, з ряду причин, інтересом інвесторів до акцій металургійного сектору.

Зокрема, продаж контрольного пакету «Індустріального союзу Донбасу» продовжив підігрівати інтерес учасників до паперів метпідприємств (особливо тих, що належать ІСД). Так, стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин відзначив, що у понеділок, 11 січня, на українському фондовому ринку спостерігалося бурхливе зростання завдяки оптимізму попереднього тижня на міжнародних біржах, а також стрибку акцій Алчевського меткомбінату на 19%. «При цьому обсяг торгів на Українській біржі у понеділок склав 29 млн. грн., що вказує про повернення трейдерів з новорічних свят», - підкреслив стратег.

Єдиним днем минулого тижня, який показав зниження на фондовому ринку, став вівторок. На думку старшого аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрія Нестерука, 12 січня на європейських фондових ринках переважали песимістичні настрої. «Необгрунтоване ралі, яке почалося після новорічних свят і продовжувалося останні декілька днів, ознаменувалося корекцією на західних майданчиках. Услід за ними пішов на зниження і український ринок», - відзначив аналітик. Проте, за його словами, все той же Алчевській меткомбінат у вівторок виріс – продовжуючи відігравати новину про продаж корпорації ІСД.

При цьому аналітики інвестиційної компанії Foyil Securities у своєму звіті висловили дещо іншу точку зору. Вони вважають, що до 12 січня український фондовий ринок остаточно вичерпав ефект від продажу корпорації ІСД російським бізнесменам. Згідно зі звітомв, не зважаючи на зростання Алчевського металургійного комбінату, акції якого на Українській біржі подорожчали цього дня ще на 2,6% і зростання їх ціни триває, більшість емітентів «повернулися в реальність». У вівторок на Уолл-стріт спостерігалася низька активність на тлі надходження негативної корпоративної звітності. Подібні настрої домінували також в Європі, відзначили аналітики.

Песимізм на світових біржах справді був викликаний рядом найважливіших новин. Так, К.Литвин повідомив, що звіт найбільшого у США виробника алюмінію Alcoa Inc. і посилення грошової політики Китаю викликали 12 січня хвилю розпродажів на світових фондових ринках. «Результати Alcoa розчарували інвесторів: на тлі росту доходів, що перевищили очікування аналітиків, компанія так і не змогла показати позитивний прибуток, що виявилося набагато гіршим за ринкові очікування», - підкреслив стратег.

Крім цього, додав він, Китай оголосив про збільшення вимог для комерційних банків з кількості резервів на 0,5% для запобігання появі кредитних бульок, а також мильних бульок на ринку нерухомості. «Китайський центробанк намагається охолодити перегріту економіку і запобігти появі бульок у широкому спектрі активів, які згодом ризикують луснути і викликати хвилю відтоку капіталу з країни», - пояснив К.Литвин.

Середа видалася спокійним для глобальних ринків вдень. За словами К.Литвина, 13 січня жодних істотних макроновин не виходило, за винятком даних про запаси нафти, які, проте, не вплинули на фондові індекси. Корпоративних квартальних звітів теж не було, повідомив стратег. З подій цього дня, що мали вплив на ринки, можна виокремити хіба що виступ перед представниками Конгресу керівників найбільших американських банків, які одержали трохи більше року тому екстрену допомогу від держави. Як відзначив К.Литвин, представники банків виправдовували свої вчинки, а також вибачилися за допущені помилки. У результаті виросли папери фінансового сектора, що допомогло загальній позитивній динаміці всього ринку.

Не дивлячись на те, що ринок відіграв новину про ІСД, металургійний сектор у четвер, 14 січня, знову став локомотивом росту фондових індексів. Проте цього разу позитивні новини прийшли з-за кордону. К.Литвин повідомив, що компанія «Ріо Тінто» заявила про високий рівень попиту на руду і мідь з боку Китаю. Це викликало хвилю попиту на цінні папери промислового сектора, у тому числі і в Україні. Металургійні акції у четвер виросли досить помітно: «Азовсталі» – на 6,7%, Єнакіївського меткомбінату – на 5,4%. Акції Алчевського меткомбінату після новорічного ралі виросли скромніше – на 2,1%. При цьому обсяги торгів на українських біржах цього дня знаходилися на дуже високому рівні.

Ще одна подія 14 січня здійснила позитивний вплив на світові індекси. За словами К.Литвина, американські і європейські фондові ринки закрилися у четвер зростанням котирувань на очікуваннях потужного квартального звіту Intel. Стратег підкреслив, що результати цього гіганта напівпровідникової індустрії, які вийшли після закриття ринку, перевищили навіть найоптимістичніші очікування аналітиків.

Природно, що обнародувані результати від Intel створили позитивний фон для відкриття ринків акцій у п`ятницю. За словами трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, «позитивна тенденція на українському ринку акцій 15 січня була підігріта оптимістичним новинним фоном зі світових бірж, а також приходом декількох крупних інвесторів на вітчизняні майданчики».

Проте, відзначають аналітики компанії Astrum Investment Management, основні американські індекси вперше після декількох тижнів упевненого росту закрилися у негативній зоні. За підсумками минулого тижня, DJIA знизився на 0,1% - до 10609,7 пунктів, S&P 500 завершив тиждень на позначці 1136 пунктів, знизившись на 1,1%. Зниження викликала суперечлива звітність, яка виходила впродовж усього тижня, завершившись звітністю JP Morgan, яка продемонструвала збитки роздрібного і корпоративного бізнесу банку і розчарувала інвесторів. JP Morgan відкрив серію корпоративних звітів банків, адже на поточному тижні очікується вихід даних Morgan Stаnley, Citigroup, Bank of America і Goldman Sachs. Аналітики чекають, що всі фінансові установи продемонструють схожу картину – сильні результати інвестиційно-банківських підрозділів і одночасні збитки роздрібного бізнесу, який знаходиться під тиском високого рівня безробіття. «Дтаке становище не є сюрпризом для ринку, але щоразу нагадує про реальний стан справ в економіці», - підкреслюють аналітики.

Український же ринок цінних паперів за підсумками минулого тижня продемонстрував значне зростання, що є вельми непоганим результатом, враховуючи те, що торги проходили напередодні президентських виборів. Мабуть, у ринку було достатньо часу, щоби врахувати цю подію. Тим паче, що результати першого туру президентської гонки виявилися передбаченими і в цілому не принесли несподіванки.

І.Барабанова вважає, що реакція фондового ринку на політичні події в Україні з’явиться вже після оголошення остаточних результатів другого туру виборів. І її точку зору підтвердили підсумки першого «поствиборного» дня. За словами І.Барабанової, 18 січня особливих коливань на українському ринку акцій у зв`язку з проведенням президентських виборів не відбувалося. «Так, емітенти індексної корзини Української біржі у понеділок показували різноспрямовану динаміку: ціну акцій в більшій мірі визначали торги на світових майданчиках, а також фундаментальні показники паперів, ніж події навколо виборів», - підкреслила трейдер.

Разом з тим, кандидатура наступного Президента України є найважливішим чинником для розвитку фондового ринку нашої країни у довгостроковій перспективі.

Зокрема, співголова мікродосліджень ЦСЄ Юрай Котьян заявив в аналітичному звіті Erste Group, що оскільки вливання капіталу поки не матимуть вирішального впливу на економіки країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), саме реформи, що покликані покращити умови для бізнесу, будуть найбільшим стимулом для їх економічного зростання. «Країни регіону повинні робити ставки не тільки на вливання капіталу і динаміку ринку праці, але і на зростання ефективності, яке забезпечить їм швидші темпи економічного зростання у порівнянні із Західною Європою», - упевнений Ю.Котьян.

У 2010 році в Чехії, Угорщині, Словаччині й Україні пройдуть вибори. Хто прийде до влади і які реформи вони проведуть, і визначатиме потенційну продуктивність вказаних країн у наступні роки, вважають в Erste Group.

Від нового Президента, прем`єр-міністра і їх політики багато в чому залежатиме і подальший економічний розвиток (чи занепад?) України. А це, у свою чергу, може кардинально вплинути на напрямок руху фондового ринку та навіть на існування його у цивілізованій формі.

Так, начальник відділу консалтингу і аналітики фондової компанії «Автоальянс-інвест» Максим Збаражський вважає основною загрозою для українського ринку акцій незбалансованість державних фінансів – наявність чималих боргів за високими відсотками несе додаткові ризики для інвесторів. На його думку, у 2010 році ситуація на ринку українських акцій залежатиме від стану справ у світовій економіці, а також від українських реалій.

За словами М.Збаражського, у разі, якщо американська економіка покаже явні ознаки відновлення, можна чекати певного відтоку коштів з ринків, які розвиваються, і корекцію на ринку акцій. «Поза сумнівом, вона торкнеться і вітчизняних цінних паперів, не зважаючи на те, що на українському ринку акцій іноземних інвесторів небагато», - відзначив він.

М.Збаражський також додав, що у 2010 році очікується поступове відновлення світового ринку сталевої продукції, що відобразиться на доходах вітчизняних компаній. «Враховуючи ряд ризиків, прибутковість у розмірі 25-30% за підсумками 2010 року була би непоганим результатом», - упевнений він.

Отже, минулого тижня на українських біржах позначилися деякі позитивні тенденції. Зокрема, ринок витримав «політичний тиск» передвиборної ситуації. Крім того, на вітчизняних майданчиках з`явилися крупні інвестори. Як наслідок, ростуть обсяги торгів. Усе це вселяє певний оптимізм, особливо з урахуванням хоч і суперечливих, але усе ж часто обнадійливих новин про світову економіку.

Разом з тим, знову чекаємо на результати виборів. Тепер уже другого туру.

Володимир Оранський (УНІАН)