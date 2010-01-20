Експерт: українські акції у вівторок торгувались активно

Українські акції на закордонних біржах у вівторок, 19 січня, торгувались активно.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, акції DUPD (+9,2%) учора росли на новині про те, що обсяг грошових коштів на рахунку компанії перевершив очікування. Ціни на інші папери залишилися практично без змін, зазначив аналітик.

Окрім того, А.НЕСТЕРУК повідомив, що активність на українському ринку єврооблігацій у вівторок була помірною. Він зазначив, що квазісуверенний «Нафтогаз» протягом сесії торгувався з підвищенням, додавши чверть пункту до закриття. За словами аналітика, продавалися також суверенні облігації, проте ціни в основному не змінилися. Попит був на папери банківського сектору, зокрема на облігації «УкрСиббанку», «Альфа банку Україна» і «Vab банку», однак ціни на них протягом торгової сесії не змінилися, повідомив А.НЕСТЕРУК.