Експерт: український фондовий ринок знизився на негативі з США

Український фондовий ринок за підсумками вчорашніх торгів знизився на негативних новинах із США.

Про це повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, «невтішна фінансова звітність, яку опублікували The Bank of America і Morgan Stanley, а також вихід статистики з кількості новобудов у США додали негативного сентименту американському фондовому ринку». Крім того, додав аналітик, «американські майданчики відчули потрясіння, викликане заявами Уоррена Баффета, чий фонд Berkshire Hathaway є найбільшим акціонером Kraft, про переплати інвесторів Kraft Foods за активи Cadbury».

Як повідомив А.НЕСТЕРУК, на українському ринку акцій вчорашні торги почалися в районі нуля, проте до вечора всі папери індексного кошика торгувалися в червоній зоні. Він підкреслив, що проти ринку йшов тільки «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча », папери якого раніше були недооцінені і піднялися сьогодні на 5,4%.

За інформацією аналітика, на закордонних ринках 20 січня українські папери показали переважно негативну динаміку. Він зазначив, що лідером падіння вчора став Ferrexpo, а також зменшилася вартість акцій Astarta. Зростання показали папери газового сектору Cadogan Petroleum і Regal Petroleum, які додали 4,7% і 3,4% відповідно, після падіння в останні кілька днів, повідомив А.НЕСТЕРУК. За його словами, акції ТММ продовжують рости на новинах про вихід непоганої неаудованої фінансової звітності у відповідності з українськими стандартами. Вартість паперів KDD залишилася без змін, додав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 20 січня, знизився на 0,34% - до 630,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 68 млн. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,69% - до 1650,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 32 млн. 933 тис. грн.