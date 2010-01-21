Український ринок акцій сьогодні відкрився зниженням

Сьогодні український ринок акцій відкрився зниженням.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, відіграючи негативний новинний фон, що грунтується на невтішній фінансовій звітності, опублікованій The Bank of America і Morgan Stanley вчора, а також вихід макроекономічної статистики у США, індекс УБ сьогодні зменшився на 0,58% (станом на 12:20). Індекс ПФТС також знизився - на 0,53%, додала вона. І це незважаючи на позитивне зростання європейських майданчиків на новинах про вихід оптимістичних статистичних даних в КНР, підкреслила трейдер.

Як зазначила І.БАРАБАНОВА, обсяг торгів сьогодні низький - поки тільки 14 млн. грн. Трейдер повідомила, що всі папери індексного кошика торгуються в мінусі. За її інформацією, найбільший обсяг торгів спостерігається з акціями «Азовсталі», Енакіївскго метзаводу і Ясинівського коксохіму.

«Чи буде зламано негативний тренд сьогоднішнього дня, визначить блок статистичних даних, що виходять в США та Єврозоні в другій половині дня», - вважає трейдер.