Трейдер: передумов для відновлення ралі зараз немає

Передумов для відновлення ралі на українському фондовому ринку зараз немає, за відсутності позитивних новин із зовнішніх майданчиків.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «в даний час інвестори не поспішають купувати».

Як вважає трейдер, сьогодні на американських фондових майданчиках панує песимізм. Вона пояснила, що ринок продовжує відігравати негативний новинний фон, пов`язаний із виходом невтішної фінансової звітності, опублікованій The Bank of America і Morgan Stanley вчора, а також із незадовільними макроекономічними показниками в США. Не додали оптимізму ринку і дані з первинних заявок на допомогу з безробіття в США, які виявилися гіршими від очікувань, зазначила І.Барабанова. На цих новинах американські фондові індекси торгуються в «червоній зоні», підкреслила вона.

За словами трейдера, дотримуючись негативного тренду фондових майданчиків Америки, українські індекси сьогодні також упали. На західних ринках активність в українських паперах протягом дня також була невисокою, повідомила вона. Трейдер зазначила, що акції нафтових компаній (Regal Petroleum, Cadogan Petroleum, JKX) торгувалися в червоній зоні. За інформацією І.Барабанової, активність у паперах «Астарти» і «Кернел» також була невелика: за підсумками сьогоднішнього торгового дня вони закрилися різноспрямовано. Трейдер повідомила, що трохи згас інтерес до акцій МХП. Падіння також продовжили папери Ferrexpo, додала вона.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 21 січня, знизився на 0,28% - до 629,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 174 млн. 243 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,76% - до 1640,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 871 тис. грн.