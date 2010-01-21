Експерт: фондові індекси не змогли відіграти вчорашні втрати

Українські фондові індекси сьогодні знову знизилися на тлі розпродажів на світових ринках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що український ринок цінних паперів 21 січня закрився в мінусі. За словами стратега, європейські майданчики в четвер не змогли відіграти втрати середи, що негативно відбилося на українських акціях.

К. ЛИТВИН, повідомив, що обсяг торгів на Українській біржі сьогодні перебував на високому рівні, склавши 35 млн. грн. За словами стратега, більшість блакитних фішок закрилося в мінусі. На цьому тлі він відзначив «Азовсталь» і «Мотор Січ», що закрилися в плюсі - 0,6% і 0,3% відповідно. Одним із лідерів падіння сьогодні стала «Укрнафта», яка втратила 1,5% за підсумками дня, додав стратег.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 21 січня, знизився на 0,28% - до 629,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 174 млн. 243 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,76% - до 1640,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 871 тис. грн.