Експерт: фондовий ринок учора міг впасти ще більше

Падіння українського фондового ринку вчора могло бути ще більшим, якби він не закрився до того, як президент США Барак ОБАМА оголосив про введення нових обмежень для інвестиційних банків.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

Він нагадав, що український фондовий ринок 21 січня дещо знизився. Як зазначив аналітик, обсяг торгів на вітчизняних біржах був середній - 45 млн. грн. За його словами, ЛуАЗ (-3,50%) продовжував падати на тлі слабких операційних результатів і високого боргового навантаження компанії. Інвестори продавали акції «Укрнафти» (-1,51%), повідомив аналітик. Високий попит був тільки на папери «Азовсталі» (+0,59%), додав він.

За словами А.НЕСТЕРУКА, активність торгів українськими паперами на закордонних біржах учора була низькою. Значно впали акції Ferrexpo (-4,2%), повідомив аналітик. У той же час, зазначив він, DUPD (+2,8%) продовжує демонструвати хороші результати. Цьому сприяють позитивні настрої ринку, пов`язані з новинами про наявність більшої кількості грошових коштів на рахунках компанії, ніж очікувалося, пояснив А.НЕСТЕРУК.

Аналітик зазначив, що в четвер вийшло багато новин, і в той час як усі ринки акцій значно впали, на українському ринку єврооблігацій домінували покупці. Практично всі папери торгувалися з підвищенням: зростання склало від чверті до півтора пункту, підкреслив А.НЕСТЕРУК. За його словами, «Нафтогаз» рухався нарівні з суверенними облігаціями, а папери банківського сектора торгувалися не дуже активно - всі ціни залишилися на колишньому рівні.