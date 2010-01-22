Український ринок акцій сьогодні відкрився значним падінням

Сьогодні український фондовий ринок, дотримуючись негативних настроїв на американських і європейських фондових майданчиках, відкрився значним зниженням.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, каталізатором падіння стала заява Барака Обами про впровадження заходів з обмеження бізнесу комерційних банків щодо торгівлі на власні кошти. Передбачається, що комерційним банкам буде заборонено володіти хедж-фондами та фондами прямих інвестицій, інвестувати в них і консультувати їх, пояснила трейдер.

За інформацією І.Барабанової, на цих новинах індекс Української біржі з початку дня зменшився на 2,27%, індекс ПФТС просів також - на 1,51%. Обсяг торгів на УБ станом на 12:20 склав 20 млн. грн., повідомила трейдер. Вона зазначила, що всі папери індексного кошика торгуються в мінусі: найбільшим падіння було по паперах Алчевського меткомбінату (-4,44%) і «Укрсоцбанку» (-3,52%).

За прогнозами трейдера, «оскільки інформація про наміри Б.Обами вийшла наприкінці вчорашньої торговельної сесії, то сьогодні ринок, швидше за все, продовжить відігравати цю новину і буде торгуватися в мінусі».