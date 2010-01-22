Експерт: негатив на фондових ринках продовжується

Українські фондові біржі сьогодні закрилися у «червоній зоні» на негативних новинах із США.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, негативна динаміка спостерігалася сьогодні й на європейських фондових біржах. Причиною для зниження послужила заява Барака Обами про введення заходів щодо обмеження бізнесу комерційних банків, нагадав аналітик.

Крім того, повідомив А.НЕСТЕРУК, невтішні статистичні дані щодо роздрібної торгівлі у Великобританії, а також продовження конфлікту між Мінфіном і Нацбанком щодо переказу коштів НБУ урядові додали негативного сентименту українському ринку акцій. «Проте реакція ринку була в більшій мірі спровокована заявами американського лідера, ніж новинами на локальному ринку акцій», - упевнений він.

За інформацією аналітика, ціни акцій українських компаній на закордонних біржах сьогодні також знижувалися. Він повідомив, що лідером падіння став девелопер нерухомості XXI Century Investments. Істотно впали також Kernel Holding і JKX Oil and Gas, додав аналітик. «Українські акції на закордонних біржах падають переважно через негативні настрої на ринках у цілому, тому що корпоративний новинний фон практично відсутній», - підкреслив А.НЕСТЕРУК.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 22 січня, знизився на 2,50% - до 613,50 пункту. Загальний обсяг торгів склав 13 млн. 366 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,46% - до 1600,11 пункту. Загальний обсяг торгів склав 37 млн. 447 тис. грн.