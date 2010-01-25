Експерти: на ринку єврооблігацій знову домінують продавці

На українському ринку єврооблігацій у п`ятницю, 22 січня, знову домінували продавці, цікавлячись переважно суверенними паперами.

Про це мовиться в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, майже вся крива прибутковості у п`ятницю впала на чверть пункту. «Нафтогаз» відкрився падінням, але протягом дня відновився в ціні. У банківському секторі активно торгувалися облігації «Альфа банку Україна», які виросли ще на чверть пункту. Досить багато операцій відбулолся з паперами «Укрексімбанку», «Приватбанку» й облігаціями Києва, проте ціни залишилися на колишньому рівні.

Крім того, в огляді наголошується, що ціни на українські акції на іноземних біржах у п`ятницю також опустилися. Знову падали акції XXIC (-9,2%), ціна на які продовжувала знижуватися після двократного зростання протягом перших двох тижнів року. Виробник продуктів харчування «Укрпродукт» (-2,8%) і сільськогосподарська компанія Landkom (-4,2%) продемонстрували гірші результати за підсумками дня.