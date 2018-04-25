Фондовий ринок переоцінив свої можливості

Минулий тиждень на світових фондових ринках, а серед них і на українському, загалом характеризувався негативними настроями. Причому ближче до закінчення тижня такі настрої тільки посилювалися. Українські біржі відкрили минулий тиждень непоганим зростанням – на 1,5%, а завершили її вже падінням на значні 2,5%.

Відзначимо, що вітчизняні індекси у понеділок, 18 січня, піднялися на фоні президентських виборів. Визнання першого туру таким, що відбувся, заспокоїло інвесторів, які не виключали можливості серйозних політичних конфліктів у цей період. Це навіть дало привід експертам для оптимістичних прогнозів. Наприклад, старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук припустив, що «закінчення першого туру президентських виборів сприяло продовженню ралі на українському фондовому ринку».

На жаль, надії експертів не виправдалися. Їхні оптимістичні очікування були перекреслені негативом зі світових ринків. Початок минулого тижня на глобальних ринках пройшов під знаком очікування корпоративної звітності світових гігантів бізнесу за підсумками четвертого кварталу 2009 року. На цьому фоні ринки продемонстрували значний підйом. Проте ряд корпорацій показали гірші результати, ніж очікували. Крім цього, ринок переоцінив свої можливості зростання, тому навіть ті компанії, які опублікували хороші звіти, не змогли потішити інвесторів. Як наслідок, світові фондові індекси, після підйому, розвернули тренд у бік корекції. Крім того, вкрай негативний вплив на ринки зробили і ряд заяв ключових фігур світової економіки та політики.

Вівторок, 19 січня, став переломним для українських фондових майданчиків. Волатильність посилилася, і в результаті ринок закрився різнонаправлено. Індекс ПФТС цього дня знизився на 0,23%. Індекс Української біржі, навпаки, підвищився на 1,35%. Проте відмітимо, що чіткого знижувального тренда у вівторок ще не було.

Знижувальний тренд визначився наступного дня. Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 20 січня, впав на 0,34%. Індекс Української біржі знизився ще більше - на 1,69%. Як вважає А.Нестерук, український фондовий ринок в середу знизився через негативні новини зі США. За його словами, «невтішна фінансова звітність, яку опублікували The Bank of America і Morgan Stanley, а також вихід статистики щодо кількості новобудов у США додали негативного сентименту американському фондовому ринку». Крім того, додав аналітик, американські майданчики відчули потрясіння, які були викликані заявами Уоррена Баффета, чий фонд Berkshire Hathaway є найбільшим акціонером Kraft, про переплату інвесторів Kraft Foods за активи Cadbury.

Тенденція до зміцнення долара США на світових валютних ринках також зробила минулого тижня серйозний вплив на фондові індекси. Стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин упевнений, що саме зміцнення долара стало каталізатором падіння світових ринків акцій 20 січня. За його словами, на американських і європейських майданчиках в середу спостерігалася вкрай негативна динаміка через істотне зміцнення долара, а також різке падіння цін на енергоносії. Одним з чинників зміцнення американської валюти стала новина з Китаю про тимчасове згортання кредитування для охолодження перегрітих китайських ринків, вважає стратег. Він підкреслив, що 20 січня долар зміцнився до євро більш ніж на 1%.

Стратег впевнений, що «зміцнення долара – безумовно, погана новина для тих, хто відкрив carry trade по долару, а також для ризикових активів, таких як нафта і акції». Він відзначив, що стрімке зміцнення американської валюти призвело до бурхливих розпродажів на ринку нафти, що потягнуло за собою вниз акції нафтогазового і промислового секторів, які й стали лідерами падіння.

У четвер, 21 січня, вітчизняний фондовий ринок продовжив падіння. За підсумками дня індекс ПФТС знизився на 0,28%, Української біржі - на 0,76%. Як вважає трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова, українські індекси впали, наслідуючи негативний тренд фондових майданчиків Америки. Трейдер відзначила, що у четвер на американських фондових майданчиках панував песимізм. Ринок продовжив відігравати негативний новинний фон, пов`язаний з виходом невтішної фінансової звітності, опублікованою The Bank of America і Morgan Stanley в середу, а також з незадовільними макроекономічними показниками в США.

Все вищесказане дало І.Барабановій підстави припустити, що передумов для відновлення ралі на українському фондовому ринку немає – через відсутність позитивних новин із зовнішніх майданчиків. За її словами, «в даний час інвестори не поспішають робити покупки».

У свою чергу, А.Нестерук підкреслив, що падіння українського фондового ринку 21 січня могло бути ще більшим, якби він не закрився до того, як президент США Барак Обама оголосив про введення нових обмежень для інвестиційних банків.

Саме заява Обами остаточно укріпила негативні настрої серед інвесторів глобальних ринків. За словами К.Литвина, головною причиною обвалу американських індексів у четвер стало повідомлення президента США про намір ввести максимально допустимий розмір банків, а також визначити максимальні ризики, які банки можуть брати на себе. Цей захід буде направлений на уникнення повторення фінансової кризи, в якій крах будь-якого з найбільших інвестиційних і комерційних банків загрожував крахом всієї фінансової системи. Для Уолл-Стріт це може принести більше регуляторних заходів і потенційно менші темпи зростання. Обама не озвучив конкретні цифри, і на тлі такої невизначеності на ринку почалися активні розпродажі у фінансовому секторі.

На фоні резонансної заяви президента США світові ринки поглибили знижувальний тренд. Зокрема, українські фондові майданчики за підсумками торгів у п`ятницю, 22 січня, продемонстрували вельми відчутне падіння. Індекс ПФТС знизився на 2,50%, Української біржі - на 2,46%. А.Нестерук відзначив, що вітчизняні фондові майданчики цього дня закрилися в «червоній зоні» на негативних новинах зі США. Як вважає аналітик, крім заяви Обами, невтішні статистичні дані щодо роздрібної торгівлі у Великобританії, а також продовження конфлікту між Мінфіном і Нацбанком щодо переказу коштів НБУ уряду додали негативного сентименту українському ринку акцій. «Проте реакція ринку була в більшій мірі спровокована заявами американського лідера, ніж новинами на локальному ринку акцій», - упевнений він.

Новий тиждень на українському ринку цінних паперів почався з вельми невизначених настроїв. Як повідомила І.Барабанова, індекс Української біржі у понеділок, 25 січня, торгувався в районі нуля. У першій половині дня він пішов на зниження на тлі негативних новин з Америки, проте вже за підсумками торгової сесії показав невпевнене зростання. Індекс ПФТС також піднявся - на 0,16%. «Невизначені настрої на українському фондовому ринку стали наслідком падіння котирувань акцій фінансових компаній США, виходу блоку незадовільних корпоративних звітів у США, а також побоювань, пов`язаних з можливим непереобранням глави ФРС Бена Бернанке на повторний термін», - вважає трейдер.

Як бачимо, на минулому тижні на світових фондових ринках панував негатив. Українські індекси на цьому фоні також впали, і досить значно. З трендом ж поточного тижня наш ринок поки не визначився. Все знову залежатиме від характеру зовнішніх новин.

На думку начальника відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислава Стельмаха, на майбутньому тижні найбільш значущими, серед інших, будуть такі події: 26 січня – рішення Банку Японії щодо процентних ставок, індекси IFO в Німеччині та темпи зростання ВВП Великобританії за четвертий квартал; 28 січня – дані щодо замовлення на товари тривалого користування в США за грудень; 29 січня – темпи приросту ВВП Канади за листопад і четвертий квартал 2009 року.

Що ж до прогнозів на дальшу перспективу, то можна припустити, що світова економічна криза, що продовжується (незважаючи на ряд позитивних тенденцій в економіці), а також поствиборна ситуація в нашій державі і пов`язані з нею ризики не зроблять ситуацію на українському фондовому ринку стабільнішою.

Як підкреслив управляючий директор з міжнародного продажу і нових ринків інвестиційної групи «Сократ» Костянтин Лесничий, «цей рік може виявитися ще важчим, ніж минулий. Макропоказники залишаються достатньо поганими. Політичні розбирання після виборів можуть затягнутися, і «західники» не поспішатимуть інвестувати. Через низьку капіталізацію компаній їхні розміщення можуть бути перенесені на подальші роки. Багато що залежатиме від запуску кредитування реального сектора, стабільної курсової політики і стимулювання інвестицій». Проте експерт очікує зростання фондових індексів за результатами 2010 року на 40-50%. На його думку, у фаворі будуть акції вагонобудівних і сільськогосподарських підприємств, енергетики і фінансового сектора.

З вищесказаного можна зробити висновок, що світова економіка ще дуже і дуже далека від одужання. Тому й прогнозованої ситуації на українському ринку цінних паперів чекати поки не варто. А на додаток до всього, у нас знову - вибори.

Олег Коберник (УНІАН)