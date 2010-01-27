Експерт: інвестори почали цікавитися акціями другого ешелону

Інвестори на українському ринку акцій стали виявляти цікавість до цінних паперів другого ешелону.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її інформацією, сьогодні українські акції торгуються зі змішаною динамікою. «Невизначені настрої, що переважають на американських фондових ринках в очікуванні оголошення рішення ФРС із приводу зміни облікової процентної ставки, тримають ринки в деякій напрузі», - підкреслила трейдер. Вона зазначила, що вчора, незважаючи на вихід позитивних статистичних даних про зростання індексу споживчої довіри в США, а також блоку позитивних корпоративних звітів, американські майданчики, проігнорувавши ці новини, закрилися в невеликому мінусі.

Як повідомила І.БАРАБАНОВА, індекс Української біржі в першій половині сьогоднішнього дня торгувався «в невпевненому плюсі». Трейдер повідомила, що за станом на 12:20 він піднявся на 0,16%. Індекс ПФТС також виріс на 0,14%, додала вона.

За словами трейдера, папери індексної корзини УБ сьогодні показують різноспрямовану динаміку. Лідер зростання вчорашньої торгової сесії - «Укрнафта» - сьогодні почав коректуватися після вчорашнього ралі, яке було підігріте новинами про успішне проведення зборів акціонерів, повідомила І.БАРАБАНОВА.