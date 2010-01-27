Експерт: фондові ринки знаходяться під тиском негативних новин

Світові фондові ринки в даний час знаходяться під тиском негативних новин із Китаю та Японії.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

На його думку, ринок у вівторок відреагував на підвищення ставки резервування центробанку Китаю на 50 базисних пунктів. Імовірно, новина, що Standard & Poors знизила прогноз кредитного рейтингу Японії на негативний, також зіграла роль у розпродажах на американському ринку в другій половині дня.

Стратег зазначив, що у вівторок, 26 січня, світові індекси закрилися здебільшого в мінусі на тлі різноспрямованої макростатистики, позитивних корпоративних звітів, а також новин із Китаю та Японії. Вівторок вяивився багатим на макродані. ВВП Великобританії в четвертому кварталі виріс усього на 0,1%, тобто набагато менше очікуваних 0,4%, що указує на продовження складної ситуації в економіці Британії. У Німеччині, проте, CESifo Group оголосила ряд індикаторів, які в цілому виявилися трохи кращі, ніж очікувалося. Так, індекс ділового клімату виріс до 95,8 пункту в січні, перевищивши середні очікування економістів 95,2 пункту.

Як повідомив К.ЛИТВИН, у США індекс споживчої довіри виріс у січні до 55,9 пункту, також перевищивши ринкові очікування в 53,6 пункту. Проте індекс виробничої активності ФРБ Річмонда вийшов ненабагато гіршим, ніж очікувалося, зафіксувавши негативний показник в 2 пункти, тоді як економісти чекали цей показник на рівні 0.

Стратег підкреслив, що «на корпоративному фронті квартальні звіти не перестають радувати ринок своїми результатами, що часто випереджають очікування аналітиків. Так, наприклад, Apple у черговий раз порадувала своїх інвесторів, показавши дохід і прибуток кращі від очікуваних, а також дала оптимістичний прогноз, вищий від ринкових очікувань. Проте ринок більше не реагує на позитивні корпоративні результати, оскільки очікування інвесторів знаходяться на дуже високому рівні».