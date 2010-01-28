Експерт: світові ринки волатильні

У середу, 27 січня, на світових фондових біржах спостерігалася різноспрямована волатильна динаміка.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, з одного боку, інвестори бачать відмінні корпоративні результати за минулий квартал, а також у цілому оптимістичні прогнози на поточний квартал. З іншого боку, негативні дані з ринку нерухомості США, а також невизначеність із регулятивним законодавством, анонсованим Бараком ОБАМОЮ, на тлі скорочення ліквідності в світі, створюють тиск на фондовий ринок.

Так, зазначив стратег, у середу дані з продажів первинної нерухомості в США за грудень 2009 року розчарували інвесторів. Кількість проданої первинної нерухомості впала на 7,5% – до 342 тис. одиниць, тоді як економісти чекали зростання в середньому до 372 тис. Проте корпоративні звіти перевищили очікування, особливо в секторі високих технологій у випадку з Altera і Samnima. У результаті американський ринок в першій половині дня торгувався з підвищеною волатильністю, міняючи свою динаміку безліч разів.

Як підкреслив К.ЛИТВИН, учора в другій половині дня вийшла заява ФРС про збереження процентних ставок на рівні 0-0,25% і про намір продовжувати таку монетарну політику в осяжному майбутньому. ФРС не повідомила нічого нового, підтвердивши свій намір згорнути програму підтримки іпотечного ринку 31 березня 2010 року. Проте ринок позитивно відреагував на цю новину та закріпився в упевненому плюсі.

За інформацією стратега, індекс DJIA в середу виріс на 0,4% – до 10236 пунктів, індекс S&P 500 – на 0,5%, до 1097 пунктів. Європейські майданчики до виходу новини ФРС вже закрилися в мінусах: DJ Stoxx 600 впав на 0,8% – до 247 пунктів.