Експерт: урядові потрібні кошти від ОВДП уже в січні

Проведення позачергового аукціону з розміщенні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) викликане бажанням уряду залучити кошти вже у січні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

При цьому, за його словами, Мінфін продовжує строби залучити кошти на ринку без зростання прибутковості. До розміщення пропонуються не найпопулярніші серії паперів – шести- і дванадцятимісячні, підкреслив аналітик.

Як вважає С.ФУРСА, «важко прогнозувати рівень ставок і обсяги залучення, оскільки на результати аукціону можуть вплинути домовленості уряду з рядом банків». Проте ринковий попит буде помірним, основні гравці чекають лютневих аукціонів і зростання ставок за двома- і трирічними ОВДП, не представленими на сьогоднішньому аукціоні, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України сьогодні проводить аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До розміщення запропоновані папери з терміном погашення 28 липня 2010 року і 26 січня 2011 року.