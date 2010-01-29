Експерт: зовнішня кон'юнктура для ринку акцій помірно негативна

Зовнішня кон`юнктура для українського фондового ринку сьогодні зранку склалася помірно негативна.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної групи «АРТ-КАПИТАЛ» Станіслав ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ.

За його словами, Європа на даний момент знаходиться в «плюсі» на 0,2-0,7%, російський ММВБ знижується на 0,6%, ф`ючерси на американські індекси складають "мінус" 0,1%. Як повідомив аналітик, індекс Української біржі з початку торгів вже просів на 1,6% до 1650 пунктів. Обсяг торгів зранку склав 11,4 млн. грн., зазначив С.Зеленецький. За його інформацією, основне падіння було в акціях «Укрнафти» (-6,33%).

Як підкреслив аналітик, сьогодні виходить важливий блок макроекономічної статистики. Зокрема, за його словами, інвестори чекають даних з ВВП США за IV квартал 2009 року і з реальних кінцевих продажів за цей період. Крім того, виходить індекс ділової активності в оброблювальній промисловості за даними Чиказької Асоціації менеджерів за січень. Сьогодні також будуть опубліковані дані з індексу настроїв споживачів Мічиганського Університету, повідомив С.Зеленецький.