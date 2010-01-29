Індекс ПФТС сьогодні знизився на 0,57%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 29 січня, знизився на 0,57% – до 633,91 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно із повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 74 млн. 820 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів зменшився на 0,55% – до 1671,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 39 млн. 874 тис. грн.