Експерт: фондовий ринок сьогодні торгується в червоній зоні

Український фондовий ринок під час сьогоднішньої сесії торгується в червоній зоні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, невизначеність динаміки торгів на західних ринках, а також закриття американських бірж нижче нуля за підсумками п`ятничної сесії не додають оптимізму вітчизняного ринку акцій. Як зазначила трейдер, станом на 12:20 індекс УБ зменшився на 1,57%. Індекс ПФТС також упав на 1,36%, додала вона.

І.Барабанова повідомила, що «українські індекси знижуються разом із паперами «Укрнафти», що продовжують свій відкат після стрімкого ралі минулого тижня». За словами трейдера, торги на УБ сьогодні йдуть дуже мляво. Невеликий інтерес спостерігається тільки в паперах банківського сектору, зазначила вона.

За прогнозами трейдера, підвищення активності на українському ринку акцій до закінчення другого туру президентських виборів не буде.