Розгубленість інвесторів набуває глобального характеру

Ситуація на світових фондових біржах за останні п`ять днів склалася досить ітригуюча. Початок минулого тижня не обіцяв ринкам нічого хорошого. Світові майданчики продовжували перебувати у розгубленості під впливом заяви Президента США Барака Обами про плановані обмеження у діяльності комерційних банків. Волатільность ринків значно посилилася. Траплялося, що протягом одного торгового дня американські, європейські й українські індекси демонстрували абсолютно різну динаміку.

У період з 25 по 29 січня у всьому світі вийшли ряд найважливіших макроекономічних даних. Ці новини мали досить суперечливий характер. І саме вони визначали напрям руху фондовим ринкам, які теж поводилися суперечливо.

Як повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, на світових ринках акцій у понеділок, 25 січня, спостерігалася різноспрямована динаміка на тлі неоднозначних чинників. Американські індекси закрилися у плюсі, європейські - в мінусі. У США вийшли дані по рівню продажів вторинної нерухомості за грудень. Інвестори були розчаровані падінням темпів продажів на 16,7% - до 5,45 млн. одиниць, тоді як ринок чекав зниження до 5,78 млн. одиниць.

На думку стратега, у понеділок підтримку ринку подав сировинний, нафтогазовий, ІТ і фінансовий сектори, ціни в яких відскочили після різкого зниження на попередніх трьох сесіях. Цікавий ріст доходів і прибутків компаній високотехнологічного сектору в четвертому кварталі 2009 року. Так, упевнене зростання доходів і чистого прибутку показала Apple. VMWare теж показав зростання доходів і прибутків і дав оптимістичний прогноз на поточний квартал, який перевищив найсміливіші очікування аналітиків.

Крім того, К.Литвин відзначив стабілізацію кредитних втрат у більшості американських регіональних банків, не зважаючи на збыльшення втрат за комерційними іпотечними кредитами. З іншого боку, тривале зміцнення американського долара спричинюэ тиск на реальні активи – сировину, дорогоцінні метали й акції.

Індекс DJIA за підсумками торгів 25 січня зріс на 0,2% - до 10196 пунктів, індекс S&P 500 виріс на 0,5% - до 1096 пунктів. Європейські індекси закрилися у мінусі: індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,65%, закрившись на позначці 248 пунктів. При цьому український фондовий ринок за підсумками дня продемонстрував невпевнене зростання. Індекс ПФТС підвищився на 0,16%, Української біржі - на 0,26%. Серед блакитних фішок ріст показала тільки «Укрнафта» напередодні очікуваних зборів акціонерів.

Трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова підкреслила, що у вівторок, 26 січня, на світових фондових ринках переважали панічні настрої. Провідні світові майданчики закрили торгову сесію в мінусі. Азіатські індекси падали на тлі зниження прогнозу кредитного рейтингу Японії, а також посилення кредитно-грошової політики в КНР. Європейські ж ринки знижувалися на негативних новинах з американських майданчиків, а також через вихід блоку статистичних даних про зростання ВВП Великобританії, які виявилися гіршими за очікувані. При цьому окремі новини зі США додали і невеликий позитивний сентимент ринкам. Зокрема, у США були опубліковані дані зі зростання цін на нерухомість, а також індекс споживчої довіри, які виявилися кращими за очікувані.

Слід відзначити, що український фондовий ринок на противагу загальносвітовому тренду, 26 січня показав дуже значне зростання. Такий підйом не базувався ні на яких фундаментальних чинниках, а відбувся виключно завдяки росту цін на акції «Укрнафти».

К.Литвин підкреслив, що у вівторок індекс УБ додав 3,1%, закрившись на позначці 1654 пунктів, а індекс ПФТС виріс на 2,3% до 629 пунктів. «Укрнафта» провела збори акціонерів, на яких було ухвалено рішення про виплату дивідендів у розмірі 93 грн. на акцію. На тлі цього рішення акції компанії виросли на 27%, додавши значний імпульс фондовим індексам. Інші ж акції українських емітентів у вівторок демонстрували переважно негативну динаміку.

У середу, 27 січня, український ринок цінних паперів продовжив рух у протилежний по відношенню до глобальних майданчиків бік. За словами І.Барабанової, вітчизняні біржі цього дня знову проігнорували негативний тренд світових індексів. Вона підкреслила, що не зважаючи на невизначеність на світових майданчиках, викликану очікуванням зміни облікової ставки ФРС США, українські фондові ринки закрилися у зеленій зоні.

За підсумками торгів у середу індекс ПФТС підвищився на 0,60% - до 632,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав рекордних 224 млн. 595 тис. грн., і значна частина з них доводиться на державні облігації. У свою чергу, індекс Української біржі виріс на 1,13% -до 1672,78 пунктів. Загальний обсяг торгів теж був значним і склав 40 млн. 820 тис. грн.

На світових ринках 27 січня спостерігалася інша ситуація. За словами К.Литвина, цього дня на світових фондових біржах спостерігалася різноспрямована волатильна динаміка. З одного боку, інвестори бачать відмінні корпоративні результати за минулий квартал, а також в цілому оптимістичні прогнози на поточний квартал. З іншого боку, негативні дані з ринку нерухомості США, а також невизначеність з діяючим регулятивним законодавством, анонсованим Бараком Обамой, на тлі скорочення ліквідності у світі чинять тиск на фондовий ринок. К.Литвин підкреслив, що «на корпоративному фронті квартальні звіти не перестають радувати світові фондові ринки своїми результатами, які часто випереджають очікування аналітиків. Проте ринок більше не реагує на позитивні корпоративні результати, оскільки очікування інвесторів знаходяться на дуже високому рівні».

К.Литвин також відзначив, що 27 січня у другій половині дня була оприлюднена заява ФРС про збереження процентних ставок на рівні 0-0,25% і про намір продовжувати таку монетарну політику й найближчому майбутньому. ФРС не повідомила нічого нового, підтвердивши свій намір сгорнути програму підтримки іпотечного ринку 31 березня 2010 року. Проте ринок позитивно відреагував на цю новину і закріпився в упевненому плюсі. За інформацією стратега, індекс DJIA у середу виріс на 0,4% - до 10236 пунктів, індекс S&P 500 на 0,5% - до 1097 пунктів. Європейські майданчики до виходу новини ФРС вже закрилися у мінусах: DJ Stoxx 600 впав на 0,8% - до 247 пунктів.

У четвер, 28 січня, український ринок цінних паперів продовжив торги на позитивній території. Індекс ПФТС за підсумками дня виріс на 0,74% - до 637,51 пункту. Загальний обсяг торгів перевищив рекорд середи і склав 246 млн. 825 тис. грн., і знову значна частина прийшлася на державні облігації. Індекс Української біржі при цьому піднявся на 0,49% - до 1681,04 пункту. Загальний обсяг торгів також виріс і склав 54 млн. 739 тис. грн.

Тим часом у США, відзначив аналітик інвестиційної групи «АРТ-КАПИТАЛ» Станіслав Зеленецький, вийшла надзвичайно невтішна статистика по ринку праці і замовленнях тривалого користування, внаслідок чого S&P 500 завершив четвер падінням на 1,18% - до 1084,53 пункту. Проте деяку підтримку ринку все ж таки дало повідомлення про переобрання американським Сенатом Бена Бернанке на другий термін на посту голови ФРС США.

С.Зеленецький додав, що у світі доволі сильно зміцнився американський долар, і пара євро/долар 28 січня закрилася на позначці 1,396 євро/долар. За словами аналітика, на європейську валюту чинить тиск зростання вартості захисту грецьких облігацій від дефолту, а також те, що кредитно-дефолтні свопи підскочили до рекордного рівня.

У свою чергу, голова департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій Белінський вважає, що внутрішньоденна динаміка українських фондових індексів 28 січня повністю відповідала руху європейських ринків. За його словами, європейські майданчики у четвер різко виросли з відкриття на рішенні ФРС зберегти ставки низькими, проте після негативних макроданих індекси перейшли в червону зону. «Ринки побачили ще один рух вгору-вниз у четвер: вгору на оптимістичних квартальних звітах зі США і вниз – на зміцненні долара, який пробив опір на рівні 1,40 дол./євро», - пояснив експерт. Він відзначив, що європейські біржі перед закриттям українських ринків 28 січня продовжували падіння, тоді як останні не встигли вийти у червону зону. «Торгівля на Українській біржі знову була досить активною, що на тлі загальних позитивних настроїв гравців вказує на хороший стан українського ринку, не зважаючи на перспективу загострення політичної обстановки», - підкреслив експерт.

У п`ятницю, 29 січня, українські індекси вкотре рухалися урозріз із західними майданчиками, проте вже у зворотному розумінні. І.Барабанова відзначила, що в останній день тижня вітчизняний фондовий ринок проігнорував оптимізм західних бірж і закрився у червоній зоні, не зважаючи на вихід позитивних статистичних даних про зростання ВВП США у четвертому кварталі 2009 року. У результаті у п`ятницю індекс УБ зменшився на 0,55%. Індекс ПФТС також знизився на 0,52%.

На цьому тижні динаміка світових фондових ринків залежатиме від чергової порції макроекономічної статистики. Начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанка» Владислав Стельмах назвав серед найбільш значущих в найближчі дні такі події: 3 лютого – індекси ділової активності країн Єврозони і Великобританії, а також непромисловий індекс ділового оптимізму ISM США за січень; 4 лютого – засідання Монетарних комітетів Центробанку Єврозони і Банку Англії; 5 лютого – ключовий звіт по ринку праці США non-farm payrolls.

Як бачимо, перспективи світової економіки поки невизначені. Проте, суцільний негатив теж відсутній. Макроекономічні дані, як і результати діяльності глобальних корпорацій, часто радують гравців фондового ринку. Проте дуже оптимістичні очікування інвесторів можуть зіграти з ними «злий жарт», що ми і спостерігаємо останнім часом.

Слід звернути також особливу увагу на динаміку українського фондового ринку з початку цього року. Помітно, що вітчизняні індекси неодноразово демонстрували зростання навіть при падінні глобальних ринків. Це говорить про те, що українські цінні папери ще мають значний потенціал росту.

Ще восени минулого року аналітики Erste Group висловлювали думку, що рівень зацікавленості інвесторів у розвинених ринках, особливо у США, Великобританії і Німеччині, сьогодні нижче за середній, про що свідчить аналіз загального обсягу торгів на біржах цих країн. Аналітики пояснюють це значним зниженням потенціалу зростання, який найближчими роками буде низьким, особливо в англо-американському регіоні. За їх словами, у більшості ринків, що розвиваються, зростання індексів, яке перевищувало середній рівень, було підтримане збільшенням обсягу торгів. Тому тенденції зростання більшості ринків, які розвиваються, будуть більш довгостроковими, ніж розвинених, прогнозують аналітики.

На думку стратега з міжнародних фондових ринків Erste Group Ганса ЕНГЕЛЯ, «цей тренд – не короткострокове явище, а тенденція, яка, ймовірно, зберігатиметься впродовж наступних років». На його думку, інвестори усвідомили, що ринки, які розвиваються, пропонують кращі можливості для росту, оскільки вони збільшили свою активність на фондових біржах, які були створені або стали значущими лише кілька років тому.

Залишається тільки сподіватися, що з новим Президентом і урядом Україна поглибить системні реформи в економіці, й інвестори будуть готові вкладати серйозний капітал в українські цінні папери. А це, у свою чергу, допоможе нашому фондовому ринку вийти на новий кількісний і якісний рівень.

Володимир Оранський (УНІАН)