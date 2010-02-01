Експерт: новини із США знову обвалили фондовий ринок

Українські фондові біржі сьогодні закрилися в червоній зоні на негативних новинах із США.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

На його думку, сьогодні світові фондові майданчики продовжили відігравати новини, що вийшли у США в п`ятницю. «Позитивна статистика про зростання ВВП США, а також дані зі споживчого ринку в Америці стали сигналом для інвесторів, що вказує на майбутнє згортання заходів із підтримки економіки США», - вважає А.НЕСТЕРУК. Як наслідок, фондові ринки відреагували на цю новину зниженням, підкреслив аналітик.

За його словами, український фондовий ринок, ідучи за світовими майданчиками, сьогодні також відкрився зниженням. У першу чергу, це відбулося за рахунок падіння вартості акцій «Укрнафти». До кінця торговельної сесії ринок трохи відіграв падіння, однак більшість паперів закрилися в червоній зоні, повідомив аналітик. За підсумками дня індекс Української біржі знизився на 0,79%, а індекс ПФТС - на 0,63%, зазначив він.

За інформацією А. НЕСТЕРУКА, на західних ринках українські папери незначно знижувалися протягом сьогоднішнього дня. У червоній зоні торгувалися акції «Астарти» (-1,8%), Cadogan Petroleum (-1,6%) і Regal Petroleum (-2,7%). Причиною зниження стала спільна негативна динаміка, яка нині переважає на західних ринках акцій, зазначив аналітик. А.НЕСТЕРУК також повідомив, що папери Kernel продовжують залишатися волатильними через невизначеність ситуації з поглинанням Kernel свого конкурента All Seeds Group. Акції девелоперських компаній сьогодні торгувалися неактивно, додав він.