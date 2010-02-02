Український ринок акцій відіграє позитив американських бірж

Український фондовий ринок сьогодні відіграє позитивний новинний фон з американських бірж.

Про це в коментарі УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що за підсумками вчорашньої торговельної сесії американські майданчики закрилися в плюсі. Причиною для оптимізму послужив вихід позитивних статистичних даних у США, які свідчать про зростання виробничих індексів, а також про зростання доходів населення, пояснила трейдер.

Як повідомила І.Барабанова, індекс УБ сьогодні, станом на 12:15, піднявся на 1,02%. Трейдер додала, що індекс ПФТС до цього часу також виріс - на 0,86%. Папери індексного кошика зранку торгувалися зі змішаною динамікою, і лише до 12:00 вони показали зростання на 1-2%, зазначила вона.

За словами трейдера, обсяг торгів сьогодні, як і в останні кілька тижнів, продовжує залишатися досить високим. Вона повідомила, що станом на 12:15 обсяг торгів на українських майданчиках склав 16 млн. грн. «Поки що інвестори не поспішають робити купівлі, зайнявши вичікувальну позицію до закінчення виборів», - вважає І.Барабанова. Замовлення клієнтів зараз нечисленні, а основний інтерес спостерігається в паперах вагонобудівних, енергетичних і металургійних компаній, наголосила трейдер.