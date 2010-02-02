Експерт: сьогоднішній аукціон з ОВДП може стати ключовим

Сьогоднішній аукціон повинен стати ключовим у серії розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) січня-лютого в питанні підвищення ставок.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Він зазначив, що у вівторок, 2 лютого, уряд проводить позачерговий аукціон із розміщення ОВДП. Ринку запропоновані папери з погашенням 19 травня 2010 року, 14 липня 2010, 12 вересня 2012 року та спеціальні ОВДП, призначені для фінансування підготовки до Євро-2012, нагадав аналітик.

Як підкреслив С.Фурса, на даний момент уряд стримує зростання прибутковості, перш за все на довгому кінці кривої, встановлюючи ставки відсікання на рівні нижче основного ринкового попиту. У результаті на регулярних аукціонах обсяги залучення залишаються помірними, пояснив аналітик. У той же час, зазначив він, уряд і банки досягли низки домовленостей, котрі дозволили розмістити шестимісячні ОВДП на позачерговому аукціоні на суму, що перевищує 800 млн. грн. за номіналом, і це забезпечило залучення 761 млн. грн.

За словами аналітика, з початку 2010 року уряд залучив на первинних аукціонах уже 1,2 млрд. грн., або близько 70% від потреби у рефінансування ОВДП, які повинні бути погашені 10 лютого. До цієї дати уряд запланував ще два аукціони, і при цьому можливе ще й проведення позачергового аукціону, зазначив С.Фурса.

Як вважає аналітик, «враховуючи високі ризики проведення аукціону 9 лютого, що відбудеться безпосередньо після президентських виборів і всього за день до планового погашення, уряд намагатиметься забезпечити максимальне залучення коштів на поточному тижні». Прибутковість розміщення буде залежати від характеру домовленостей між урядом і банками, впевнений С.Фурса.