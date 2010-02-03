Експерт: фондові ринки торгуються в зеленій зоні

Світові фондові ринки сьогодні торгуються в зеленій зоні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, причиною для зростання став вихід хороших статистичних даних щодо ринку нерухомості в США, а також блоку корпоративних даних.

Як відзначила трейдер, українські торговельні майданчики, у руслі загального оптимістичного тренду, зараз також у плюсі. Вона повідомила, що індекс УБ піднявся, станом на 12:25, на 1,37%, індекс ПФТС - на 1,01%.

За інформацією І.Барабанової, сьогодні найбільшим попитом на УБ користуються папери Авдіївського коксохімічного заводу, які на хороших обсягах піднялися на 3,45%. В інших паперах великої активності на спостерігається, зазначила трейдер. За її словами, всі папери індексного кошика підросли зранку на 1-2%. Обсяг торгів склав 19 млн. грн., повідомила І.Барабанова.