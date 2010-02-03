"Полтавська нафтова компанія" придбала 33% держакцій "Крони"

За 2,5 млн. грн.

ЗАТ "Полтавська нафтова компанія" придбало 33% держчастки у ТОВ "Спільне українсько-чеське підприємство "Крона". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України. Ціна продажу склала 2 млн. 480 тис. грн., при початковій ціні 2 млн. 252,4 тис. грн. Довідка УНІАН. ТОВ "Спільне українсько-чеське підприємство "Крона" (смт Верховина, Івано-Франківської обл.) займається лісопильним виробництвом та іншим. За даними ФДМУ, за підсумками 6 місяців 2009 року збиток підприємства склав 72 тис. грн., обсяг реалізованої продукції – 1 млн. 310 тис. грн., дебіторська заборгованість – 41 тис. грн., кредиторська заборгованість – 248 тис. грн. Первинна вартість основних фондів підприємства склала 2 млн. 826 тис. грн.

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