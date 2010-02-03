Реакція фондових ринків на корпоративні звіти посилилася

Світові фондові ринки починають сильніше реагувати на вдалий сезон корпоративних звітів, про що, імовірно, свідчить учорашнє зростання акцій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що світові фондові ринки у вівторок, 3 лютого, продовжили зростання. На думку стратега, основною причиною підйому стали хороші дані з ринку нерухомості США. «Крім того, дуже вдало триває сезон квартальних звітів - найчастіше компанії перевищують ринкові очікування як в плані доходів, так і в плані чистого прибутку, а також дають оптимістичні прогнози», - підкреслив К.ЛИТВИН.

За словами стратега, невелике ослаблення долара і стрімко зростаючі ціни на нафту також підтримали ріст ринків у вівторок. Він повідомив, що за підсумками дня індекс DJIA виріс на 1,1% до 10296 пунктів, S & P 500 піднявся на 1,3% до 1103 пунктів. Європейські індекси також підвищилися: індекс DJ Stoxx 600 підріс на 1% до 250 пунктів, зазначив К.ЛИТВИН.