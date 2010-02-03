Реакція фондових ринків на корпоративні звіти посилилася
Думка експерта
Світові фондові ринки починають сильніше реагувати на вдалий сезон корпоративних звітів, про що, імовірно, свідчить учорашнє зростання акцій.
Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.
Він зазначив, що світові фондові ринки у вівторок, 3 лютого, продовжили зростання. На думку стратега, основною причиною підйому стали хороші дані з ринку нерухомості США. «Крім того, дуже вдало триває сезон квартальних звітів - найчастіше компанії перевищують ринкові очікування як в плані доходів, так і в плані чистого прибутку, а також дають оптимістичні прогнози», - підкреслив К.ЛИТВИН.
За словами стратега, невелике ослаблення долара і стрімко зростаючі ціни на нафту також підтримали ріст ринків у вівторок. Він повідомив, що за підсумками дня індекс DJIA виріс на 1,1% до 10296 пунктів, S & P 500 піднявся на 1,3% до 1103 пунктів. Європейські індекси також підвищилися: індекс DJ Stoxx 600 підріс на 1% до 250 пунктів, зазначив К.ЛИТВИН.