Український ринок акцій не встиг відреагувати на падіння в Європі

Українські фондові індекси вчора не встигли повністю відреагувати на падіння в Європі та закінчили день у «зеленій зоні».

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН голова департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, «європейські та українські акції відкрили торги в середу, 3 лютого, досить оптимістично на позитивній європейської макростатистиці, зокрема, на німецькому PMI індексі, який вийшов на рівні 52,2 пункту в порівнянні з консенсусом в 51,2 пункту». Однак після обіду зростання європейських індексів вичерпалося: ринкові гравці вирішили зафіксувати прибуток після сильного зростання останніх днів, зазначив аналітик.

Як повідомив Ю. БЕЛІНСЬКИЙ, індекс УБ вчора виріс на 0,97% до 1694 пунктів, а індекс ПФТС збільшився на 0,61% до 644 пунктів. За його словами, торговельна активність на УБ залишається високою: у середу обсяг торгів виріс до 45 млн. грн. На ПФТС обсяг торгів склав 13,2 млн. грн., додав аналітик.

За інформацією Ю. БЕЛІНСЬКОГО, всі блакитні фішки на УБ вчора виросли, за винятком Алчевського меткомбінату, який скорегувався на незначні 0,14% до 0,218 грн. Банки були лідерами зростання в середу, повідомив аналітик. Так, зазначив він, «Укрсоцбанк» за день виріс на 1,2% до 0,375 грн., «Райффайзен Банк Аваль» - на 1,1% до 0,274 грн.