Експерт: український ринок акцій пішов на зниження

Український фондовий ринок сьогодні пішов на зниження після двох днів зростання.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Як зазначила трейдер, індекс УБ станом на 12:20 зменшився на 0,56%, а індекс ПФТС упав на 0,40%. Вона підкреслила, що причиною для зниження став вихід незадовільною статистики низки американських компаній, а також падіння індексу ділової активності в сфері послуг США.

За словами І. Барабанової, обсяг торгів станом на 12:20 склав 14 млн. грн. Вона додала, що всі папери індексного кошика торгуються в «червоній зоні». Позитивну динаміку показують тільки папери банку «Форум», що ростуть на очікуваннях проведення додаткової емісії після зборів акціонерів у березні 2010 року, повідомила трейдер.