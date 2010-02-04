Експерт: новини із США обвалили ринок українських акцій

Новини із США сприяли зниженню українських акцій за підсумками сьогоднішніх торгів.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «незадовільні статистичні дані, які вийшли у США протягом дня, не додали оптимізму учасникам ринку». Тим більше, зазначила трейдер, що український фондовий ринок сьогодні й відкрився зниженням. Негативні настрої переважали на ринку протягом усього дня, підкреслила І.Барабанова. За її інформацією, індекс УБ в четвер зменшився на 1,97%, індекс ПФТС також упав на 0,74%.

Як зазначила трейдер, усі папери індексного кошика за підсумками торгової сесії 4 лютого закрилися в мінусі. Вона повідомила, що найбільшим стало падіння в акціях металургійного сектору. Позитивну динаміку показали тільки папери банку «Форум», які піднялися на очікуваннях проведення додаткової емісії після зборів акціонерів у березні 2010 року, додала І.Барабанова.

За інформацією трейдера, на західних ринках сьогодні також переважали песимістичні настрої. Вона зазначила, що значні обсяги торгів спостерігалися в українських паперах агросектору. Акції нафтових компаній (Regal Petroleum, Cadogan Petroleum, JKX) торгувалися в «червоній зоні», повідомила І.Барабанова. За її словами, акції «XXI століття» торгувалися на рівні вчорашнього закриття, а по ТММ угод сьогодні не проходило.