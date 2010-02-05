Експерт: інвестори стурбовані проблемами Греції та Португалії

Європейські фондові індекси впали в четвер, 4 лютого, на фоні стурбованості з приводу фінансових проблемах Греції та Португалії, а також на негативних макроекономічних даних з Німеччини.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, сезонно скориговані промислові замовлення в Німеччині знизилися на 2,3% у грудні в порівнянні з консенсус-прогнозом зростання на 0,2%. Падіння акцій також підживлювалося негативною статистикою з ринку праці США: подання заявок із безробіття зросло за останній тиждень на 480 тис., у той час як економісти очікували зниження до 461 тис., зазначив аналітик.

Ю.БЕЛІНСЬКИЙ підкреслив, що в результаті таких сильних негативних глобальних настроїв практично всі українські ліквідні акції вчора впали. Помітним винятком був банк «Форум», який виріс на повідомленнях ЗМІ про те, що його основні акціонери прийшли до успішної домовленості, звернув увагу аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 4 лютого, знизився на 0,74% - до 639,42 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 123 млн. 340 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,97% - до 1660,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 94 тис. грн.