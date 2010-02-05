Дані з США знову визначать ситуацію на ринках акцій

Сьогодні в США будуть опубліковані дані стосовно рівня безробіття і числа робочих місць в економіці країни за січень, які й визначать ситуацію на ринках акцій.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, після вчорашнього обвалу на світових фондових майданчиках українські фондові ринки сьогодні відкрилися в мінусі. Трейдер повідомила, що станом на 12:20 індекс ПФТС зменшився на 1,45%, а індекс УБ упав на 1,74%.

Як зазначила І.Барабанова, причиною для падіння фондових ринків стали побоювання інвесторів щодо зростання дефіциту бюджету Греції, Іспанії та Португалії. Негативного сентименту учасникам торгів додала інформація з безробіття в США, що виявилася гірше очікуваної, повідомила вона.

За словами трейдера, на даний час усі українські акції торгуються в червоній зоні, однак інвестори не поспішають продавати свої папери. Зокрема, на невеликих обсягах сьогодні знижуються папери Алчевського меткомбінату (-4,27%) і Єнакіївського метзаводу (-2,42%), зазначила І.Барабанова.