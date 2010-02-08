Держчастку авіакомпанії "Константа" не продали

Конкурс з продажу 42,22% державного пакета акцій запорізького ВАТ «Авіакомпанія «Константа» не відбувся через відсутність заявок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як повідомляв УНІАН, ФДМ виставив на продаж держпакет акцій авіакомпанії «Константа» в грудні минулого року. Стартова вартість 42,22% акцій становить 1,37 млн. грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Константа" займається організацією і виконанням VIP, бізнес, корпоративних і вантажних польотів на літаках Як-40, Ан-32.

42,22% ВАТ "Авіакомпанія "Константа" (987,333 тис. грн.) належить Фонду держмайна України, 30% – Energy Standard Group S.A.