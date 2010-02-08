Експерт: інвестори чекають офіційних результатів виборів

Вичікувальна позиція інвесторів українського фондового ринку збережеться до опублікування офіційних результатів виборів.

Такий прогноз озвучила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «сьогоднішні торги на українських майданчиках показують, що невизначеність у гравців залишилася, тому що розрив між кандидатами в президенти відносно невеликий». Учасники торгів практично не реагують на українські новини, а той невелике зростання на відкритті (+0,7%) було швидше реакцією на європейські новини, де побоювання з приводу дефолту Греції зменшуються, підкреслила трейдер.

Як зазначила І.Барабанова, єдиний папір, що сьогодні показав великий стрибок ціни - Північний ГЗК. Але тут причиною є не тільки ожилий інтерес до паперу, але й незначний free float, через який навіть найменший інтерес до акції викликає різкі зміни в цінах, вважає трейдер. За її словами, всі інші емітенти сьогодні торгуються дуже активно.

Трейдер також повідомила, що на західних біржах торги українськими цінними паперами йдуть мляво, і зранку спостерігалася невелика корекція.