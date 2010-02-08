Експерт: українські акції показали змішану динаміку

Українські акції за підсумками сьогоднішніх торгів показали змішану динаміку.

Про це повідомив у коментарі УНІАН начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, європейські біржі відкрилися ростом у понеділок, відображаючи зростання американського ринку в останній час торгів у п`ятницю. Проте, додав аналітик, їх внутрішньоденна динаміка була досить неоднозначною у зв`язку з відсутністю сильних економічних і корпоративних новин. До кінця торговельного дня в Україні ринки США відкрилися падінням, у той час як долар і нафта знаходилися в бічному тренді, зазначив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ.

Як підкреслив аналітик, на тлі різних глобальних сигналів український ринок цінних паперів у понеділок, 8 лютого, показав змішані результати. Він зазначив, що індекс УБ за підсумками дня втратив 0,45%, закрившись на позначці 1 659 пунктів, а індекс ПФТС виріс на 0,31% до 632,5 пункту. За інформацією Ю. БЕЛІНСЬКОГО, обсяг торгів на обох майданчиках був низьким - 20,4 млн. грн. на УБ і 10 млн. грн. на ПФТС.