Суперечності на фондовому ринку поглиблюються

Новини світової економіки минулого тижня знову не змогли порадувати учасників фондових ринків. Ця тенденція панує на глобальних майданчиках вже досить довго, що не може не насторожувати. Характерно, що навіть позитивні новини мають неоднозначний характер. При цьому позитивна інформація, яка в минулі, «докризові» часи, могла викликати тільки позитивну реакцію інвесторів, в нинішніх умовах здатна породити нейтральні настрої, а часто – навіть привести до падіння індексів (хоч це і виглядає абсурдно).

Український фондовий ринок впродовж тижня рухався в тому ж напрямі, що і зарубіжні майданчики. Визначальним для вітчизняних індексів був зовнішній новинний фон, хоч і з деякими винятками. Слід взяти до уваги, що минулий тиждень був передвиборним, і інвестори вели вельми обережну політику. При цьому окремі новини від вітчизняних емітентів викликали іноді значне зростання їх паперів, навіть на противагу загальному тренду.

У понеділок, 1 лютого, українські фондові біржі закрилися у червоній зоні на негативних новинах зі США. За підсумками дня індекс Української біржі знизився на 0,79%, а індекс ПФТС – на 0,63%. Як повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук, у понеділок світові фондові майданчики продовжили відігравати новини, які вийшли у США у п`ятницю. «Позитивна статистика про ріст ВВП США, а також дані по споживчому ринку в Америці стали сигналом для інвесторів, який вказує на майбутнє згортання заходів з підтримки економіки США», – вважає аналітик. Як наслідок, фондові ринки відреагували на цю новину зниженням.

У вівторок, 2 лютого, новинний фон для вітчизняних майданчиків змінився, й індекси пішли у ріст. За підсумками дня індекс УБ піднявся на 1,13%, ПФТС - на 1,65%. За словами трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, український фондовий ринок цього дня відігравав позитивний новинний фон з американських бірж. Вона відзначила, що за підсумками торгової сесії понеділка американські майданчики закрилися у плюсі. Причиною для оптимізму став вихід позитивних статистичних даних у США, які свідчать про зростання виробничих індексів, а також доходів населення. При цьому трейдер додала, що «інвестори поки не поспішають робити покупки, зайнявши вичікувальну позицію до закінчення виборів. Замовлення клієнтів нечисленні, а основний інтерес спостерігається у паперах вагонобудівних, енергетичних і металургійних компаній».

У свою чергу, стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин відзначив, що глобальні фондові ринки у понеділок припинили падіння на тлі позитивних макроекономічних даних і ослаблення долара. Світові фондові та сировинні ринки цього дня рушили вгору після двох тижнів зниження. Каталізатором зростання стали макроекономічні дані, а також технічний чинник перепроданості ринку. «За останні півроку індикатор RSI ніколи не наближався так близько до 30, як минулої п`ятниці, що вказує на локальну перепроданість ринку, а також силу знижувального тренду», - пояснив К.Литвин.

Зростання українських фондових індексів у вівторок зміцнилося на тлі внутрішніх корпоративних новин. А.Нестерук повідомив, що інвестори цікавилися паперами банку «Форум», які на очікуваннях затвердження додаткової емісії на зборах акціонерів додали 11,68%. Крім цього, аналітик відзначив зростання акцій Крюківського вагонобудівного заводу (+5,89%), яке було підігрітий повідомленнями про майбутнє збільшення виробництва на 82% в 2010 році. «Проте реакція ринку на цю новину скоріше пов`язана з неефективністю вітчизняного ринку, оскільки різке зростання обсягів виробництва вагонів відбулося вже у грудні 2009 року, і експерти вже тоді прогнозували подібне зростання виробництва в 2010 році», - вважає А.Нестерук.

У вівторок позитивні настрої на глобальних ринках посилилися, і зростання продовжилося. На думку К.Литвина, основною причиною підйому стали хороші дані з ринку нерухомості США. «Крім того, дуже вдало продовжується сезон квартальних звітів - часто компанії перевищують ринкові очікування як у плані доходів, так і в плані чистого прибутку, а також дають оптимістичні прогнози», - підкреслив стратег. Світові фондові ринки починають сильніше реагувати на вдалий сезон корпоративних звітів, про що, ймовірно, свідчить зростання акцій 2 лютого, вважає він.

Проте позитивний тренд на світових майданчиках виявився нестійким. У середу, 3 лютого, зарубіжні біржі закрилися в мінусі на тлі невизначених статистичних даних. Як відзначив К.Литвин, на американських і європейських майданчиках в середу спостерігалася бічна динаміка на тлі різноспрямованих макроекономічних даних з Європи. Так, індекс менеджерів із закупівлі Німеччини в сервісному секторі зафіксував значення в 52,2 пункту, що вище очікуваних 51,2 пункту. Проте цей же індекс у Великобританії впав до 54,5 пункту - нижче очікуваних 56,6 пункту. Роздрібні продажі в ЄС в грудні не зазнали змін, тоді як економісти чекали збільшення на 0,4%. У США макростатистика також не вселила великого оптимізму в інвесторів. Індекс активності сервісного сектору від Інституту управління поставками в січні зріс до 50,5 пункту, що гірше за очікування економістів в 51,1 пункту. Подібна статистика і визначила бічний рух акцій.

При цьому, за словами начальника департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрія Белінського, українські фондові індекси у середу не встигли повністю відреагувати на падіння в Європі і закінчили день в зеленій зоні. Індекс УБ за підсумками дня виріс на 0,97% – до 1694 пунктів, а індекс ПФТС – на 0,61%, до 644 пунктів.

Однак те, що вітчизняний ринок не встиг в середу, він надолужив (зі знаком мінус) наступного дня. Український фондовий ринок у четвер, 4 лютого, пішов на зниження після двох днів зростання, повідомила І.Барабанова. За словами трейдера, причиною для зниження послужив вихід незадовільної статистики ряду американських компаній, а також зниження індексу ділової активності у сфері послуг США.

Торги на вітчизняних майданчиках пройшли не без вищезазначених винятків. Як відзначили аналітики компанії Phoenix Capital, український ринок акцій у четвер падав услід за «тотальним розгромом» на світових фондових біржах. Проте, не зважаючи на загальні негативні тенденції, вихід позитивної корпоративної новини сприяв зростанню акцій банку «Форум» (+3,9%). Позитивну динаміку продемонстрували також шахта «Красноармейськая-западная №1» (+2,27%) і Північний ГОК (+6,46%). Проте решта паперів закрилася з пониженням на 1-4%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 4 лютого, знизився на 0,74% – до 639,42 пункту. Загальний обсяг торгів склав 123 млн. 340 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 1,97% – до 1660,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 94 тис. грн. Хоча таке падіння можна назвати «помірним», враховуючи крайній негатив на глобальних біржах.

К.Литвин підкреслив, що на світових фондових ринках у четвер спостерігалася украй негативна динаміка на тлі істотного зміцнення долара США. Крім цього, зростаючі спреди, на CDS боргів Греції, Португалії і Іспанії вказали на зростання хвилювань з приводу бюджетної ситуації цих країн. Наприклад, дефіцит бюджету Греції перевищив 10% від ВВП, тоді як згідно з вимогами до країн-членів ЄС, дефіцит бюджету не повинен складати більше 3%. Така ситуація негативно позначилася на курсі євро, який впав у четвер нижче 1,37 дол./євро. Стрімке зростання американського долара привело до обвалу цін на сировину. Ціни на нафту впали на 5%.

Як відзначив К.Литвин, загальносвітове падіння фондових індексів у четвер також стимулювала негативна макростатистика з Європи і США. Виробничі замовлення в Германії в грудні впали на 2,3%, всупереч очікуваному зростанню на 0,2%. У США фондовий ринок був також розчарований негативними даними з ринку праці. Кількість первинних виплат з безробіття минулого тижня несподівано виросло до 480 тис., тоді як економісти в середньому чекали зниження до 461 тис. У четвер індекс DJIA впав на 2,6% до 10002 пунктів, індекс S&P 500 – на 3,1% - до 1063 пунктів.

Вражаюче падіння продемонстрували 4 лютого і ринки наших найближчих сусідів. Так, торги на Варшавській фондовій біржі у четвер закінчилися рекордним обвалом. Індекс «блакитних фішок» WIG20 впав на 4,11% й у результаті опинився у районі котирувань листопада минулого року. У четвер також обвалилися російські майданчики. Індекс Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ) знизився на 2,46%, а РТС опустився на 2,93%.

І.Барабанова відзначила, що український фондовий ринок у п`ятницю, 5 лютого, відкрився в червоній зоні услід за світовими біржами. Причиною для зниження послужив блок негативних корпоративних новин з американських майданчиків, а також побоювання щодо дефіциту бюджету Греції. Проте пізніше в США були опубліковані дані з рівня безробіття, які виявилися кращими за очікувані, а також оптимістичні показники кількості робочих місць за січень. Вже до кінця торгової сесії ринок дещо відіграв денне падіння, хоч і не достатньо.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 5 лютого знизився на 1,38% – до 630,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 128 млн. 184 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 0,04% – до 1659,49 пункту. Загальний обсяг торгів склав 40 млн. грн.

У понеділок, 8 лютого, на вітчизняному ринку цінних паперів панувала невизначеність. Неоднозначний новинний фон зі світових майданчиків посилився політичною ситуацією. Президентські вибори пройшли без особливих ексцесів, проте розрив між кандидатами виявився невеликим.

Як прогнозує І.Барабанова, вичікувальна позиція інвесторів українського фондового ринку збережеться до оголошення офіційних результатів виборів. На її думку, учасники торгів у понеділок практично не реагували на українські новини, а те невелике зростання на відкритті (+0,7%) було реакцією скоріше на європейські новини, де побоювання з приводу дефолту Греції зменшуються. Єдиний папір, який у понеділок показав значний стрибок ціни – Північний ГЗК. Але тут причиною є не тільки оживший інтерес до паперів, але і незначний free float, через який навіть найменший інтерес до акцій викликає різкі стрибки цін, вважає трейдер.

Ю.Белінський також відзначив невизначеність на вітчизняному ринку. За його словами, українські акції за підсумками понеділка показали змішану динаміку. Він повідомив, що європейські біржі 8 лютого відкрилися ростом, відображаючи зростання американського ринку в останню годину торгів у п`ятницю. Проте їх внутрішньоденна динаміка була досить неоднозначною у зв`язку з відсутністю сильних економічних і корпоративних новин. До кінця торгового дня в Україні ринки США відкрилися падінням, тоді як долар і нафта знаходилися в бічному тренді.

Як підкреслив Ю.Белінський, на тлі різних глобальних сигналів український ринок цінних паперів у понеділок, 8 лютого, показав змішані результати. Індекс УБ за підсумками дня втратив 0,45%, закрившись на позначці 1 659 пунктів, а індекс ПФТС виріс на 0,31% до 632,5 пункту. Обсяг торгів на обох майданчиках був низький - 20,4 млн. грн. на УБ і 10 млн. грн. на ПФТС.

Як бачимо, на фондових ринках, зокрема на українському, останнім часом панує щонайповніша невизначеність, яка, імовірно, триватиме ще довго, – до повного одужання світової економіки. Але коли це одужання відбудеться, поки чітких прогнозів немає. Одні експерти бачать ознаки того, що економіка йде на поправку, інші – передбачають «другий виток» кризи.

В Україні ж ситуація вже традиційно посилюється політичним чинником. Адже ясно, що подальшу долю вітчизняного фондового ринку визначатиме, у широкому розумінні, тільки економічне майбутнє держави. І відповіді на питання, яку політику в цьому відношенні преалізуватимуть новий президент і уряд, поки не існує.

Олег Коберник (УНІАН)